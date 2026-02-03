Angola: Le projet d'assainissement inclusif du littoral de Benguela estimé à 150 millions de dollars

2 Février 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par TC/CRB/BS

Lobito — Le projet d'assainissement inclusif des villes côtières de la province de Benguela, qui sera mis en oeuvre par la Direction nationale des eaux, est évalué à cent cinquante millions de dollars, a appris l'ANGOP ce lundi.

Selon Joana Abílio, spécialiste au sein de cette direction, s'exprimant sur les ondes de la Rádio Lobito, le projet, financé conjointement par la Banque africaine de développement (BAD) et le Gouvernement angolais, s'étendra sur une période de cinq ans.

« L'objectif est d'améliorer l'accès aux services d'assainissement dans cinq municipalités, à savoir Lobito, Catumbela, Benguela, Navegantes et Baía Farta », a-t-elle précisé.

D'après la responsable, les stations d'épuration des eaux usées (STEP) de Lobito et de Benguela feront l'objet de travaux de réhabilitation et d'extension afin d'accroître leurs capacités de traitement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, l'installation de nouvelles infrastructures dédiées au traitement des boues de vidange est également prévue, en vue de desservir les quartiers informels où la mise en place de réseaux d'assainissement conventionnels n'est pas envisageable.

Joana Abílio a indiqué que ces localités bénéficieront de services de collecte et de nettoyage des fosses septiques, ainsi que du transport des boues vers des installations spécialisées dans le traitement des boues fécales.

« Un inventaire des infrastructures existantes dans les cinq municipalités a récemment été réalisé afin d'évaluer les pratiques actuelles en matière d'assainissement », a-t-elle ajouté.

Elle a par ailleurs fait savoir que les contrats ont déjà été conclus et que le démarrage des travaux est prévu dans un avenir proche.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.