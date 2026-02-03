Angola: Le projet d'assainissement inclusif du littoral de Benguela estimé à 150 millions de dollars

Lobito — Le projet d'assainissement inclusif des villes côtières de la province de Benguela, qui sera mis en oeuvre par la Direction nationale des eaux, est évalué à cent cinquante millions de dollars, a appris l'ANGOP ce lundi.

Selon Joana Abílio, spécialiste au sein de cette direction, s'exprimant sur les ondes de la Rádio Lobito, le projet, financé conjointement par la Banque africaine de développement (BAD) et le Gouvernement angolais, s'étendra sur une période de cinq ans.

« L'objectif est d'améliorer l'accès aux services d'assainissement dans cinq municipalités, à savoir Lobito, Catumbela, Benguela, Navegantes et Baía Farta », a-t-elle précisé.

D'après la responsable, les stations d'épuration des eaux usées (STEP) de Lobito et de Benguela feront l'objet de travaux de réhabilitation et d'extension afin d'accroître leurs capacités de traitement.

Par ailleurs, l'installation de nouvelles infrastructures dédiées au traitement des boues de vidange est également prévue, en vue de desservir les quartiers informels où la mise en place de réseaux d'assainissement conventionnels n'est pas envisageable.

Joana Abílio a indiqué que ces localités bénéficieront de services de collecte et de nettoyage des fosses septiques, ainsi que du transport des boues vers des installations spécialisées dans le traitement des boues fécales.

« Un inventaire des infrastructures existantes dans les cinq municipalités a récemment été réalisé afin d'évaluer les pratiques actuelles en matière d'assainissement », a-t-elle ajouté.

Elle a par ailleurs fait savoir que les contrats ont déjà été conclus et que le démarrage des travaux est prévu dans un avenir proche.