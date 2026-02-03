Angola: Cabinda accueille la cérémonie centrale commémorative du 4 Février

Luanda — La province de Cabinda, au nord du pays, accueillera mercredi la cérémonie centrale des commémorations de la Journée du début de la lutte armée de libération nationale, qui marque cette année le 65e anniversaire de cette date historique.

Selon un communiqué de presse du ministère de l'Administration du Territoire, transmis ce lundi à l'ANGOP, la cérémonie sera présidée par le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Pereira Furtado.

Les célébrations se déroulent sous le thème « Préserver les valeurs de la Patrie, honorons nos héros » et comprendront le dépôt d'une gerbe de fleurs en hommage aux combattants du 4 février 1961, l'inauguration d'infrastructures sociales dans la province, ainsi que la tenue d'un acte politique.

Cette date constitue l'un des repères les plus marquants de l'histoire contemporaine de l'Angola, en ce qu'elle symbolise le début de la lutte ayant conduit à l'Indépendance nationale.

Les commémorations visent à renforcer l'esprit patriotique, à valoriser l'héritage des héros nationaux et à mobiliser les citoyens autour de l'engagement en faveur de la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale et du développement durable du pays, précise le communiqué.

Le programme commémoratif se déroulera du 1eᣴ au 28 février sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans les missions diplomatiques, à travers la promotion d'activités éducatives, culturelles et sportives, destinées à exalter l'épopée héroïque des combattants et à préserver la mémoire historique.