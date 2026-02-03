Angola: L'INALUD au Zaire a pris en charge 73 personnes dépendantes aux drogues

2 Février 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par DA/JL/BS

Mbanza Kongo — Soixante-treize personnes souffrant de toxicodépendance, des deux sexes, ont été prises en charge en 2025 par l'Institut national de lutte antidrogue (INALUD) dans la province du Zaire, soit une diminution de 44 cas par rapport à l'année 2024.

L'information a été communiquée ce lundi à l'ANGOP par le représentant de l'INALUD dans la région, Fernando António Eduardo, qui a indiqué que la tranche d'âge la plus touchée se situe entre 20 et 35 ans.

Parmi les cas pris en charge figurent 33 intoxications liées à la consommation de boissons alcoolisées, 18 cas de polyconsommation, 16 cas liés à la consommation de cannabis (liamba) ainsi que quatre cas d'intoxication résultant de l'automédication, a-t-il précisé.

S'agissant des facteurs ayant contribué à la réduction du nombre de cas enregistrés, la source a notamment évoqué l'absence de représentations de l'INALUD dans neuf des onze municipalités que compte la province du Zaire.

Selon la même source, durant la période considérée, l'hôpital provincial a pris en charge 42 cas, contre 17 à Tomboco et 16 dans la municipalité de Soyo.

