Angola: Un jeune retrouvé mort dans la cour d'une habitation à Mbanza Kongo

Mbanza Kongo — Un jeune homme de 24 ans a été retrouvé mort aux premières heures de ce lundi dans la cour d'une habitation de la ville de Mbanza Kongo, dans la province du Zaïre.

La porte-parole du Service d'investigation criminelle (SIC) dans la province du Zaire, l'inspecteur en chef d'investigation José Bernardo Bebeto, a indiqué que les faits se sont produits dans le quartier Álvaro Buta.

Elle a précisé que le corps a été découvert par les propriétaires de la parcelle, lesquels ont immédiatement alerté le SIC.

« Il s'agissait d'un signalement faisant état de la découverte, vers 6h30, du corps d'un jeune homme à l'intérieur d'une cour. Le SIC a aussitôt constitué une équipe composée de spécialistes du laboratoire de criminalistique, de la médecine légale et du secteur opérationnel, qui s'est rendue sur les lieux », a-t-elle expliqué.

La source a indiqué que le SIC a ouvert une enquête afin d'identifier les auteurs présumés des faits et de les traduire en justice.

Par ailleurs, le SIC du Zaire a également pris connaissance, au cours des dernières 24 heures, d'un autre cas d'homicide qualifié survenu dans la municipalité de Nzeto.

Il s'agit d'un jeune homme, dont l'âge n'a pas été révélé, qui aurait été mortellement passé à tabac par des membres d'un groupe rival de marginaux dénommé « Plautina Vaidoso ».

« Les informations en notre possession indiquent que les groupes se sont affrontés lors d'une rixe et que, dans le cadre d'un règlement de comptes, la victime a été surprise le lendemain par les membres d'une autre bande et battue à mort à l'aide d'objets contondants », a précisé la porte-parole.