Sénégal: Une journée de prières prévue aujourd'hui à Ndiassane

Face à une situation socio-économique assez tendue au Sénégal et à l'instabilité notée au niveau de la sous-région, marquée par le djihadisme et des coups d'État dans certains pays limitrophes, Ndiassane va organiser aujourd'hui, une journée de prières qui coïncide avec la ziarra générale de la cité religieuse. Cette manifestation vise, selon lui, «à prier pour la préservation de la paix et de la stabilité sociale du pays».

TIVAOUANE - Lors d'une déclaration publique, le 31 janvier dernier, le porte-parole du Khalife général de Ndiassane, Serigne Khalifa Kounta, a indiqué que le premier défi à relever n'est pas forcément économique, mais il est plutôt lié à la préservation de la paix et de la cohésion sociale devenue très fragiles.À son avis, la paix et la stabilité sont devenues précaires au niveau de la sous-région. Une fragilité marquée, d'après Serigne Khalifa Kounta, par des coups d'État, le racisme, des crises ethniques, communautaires, etc.

« Toutes ces choses font que le Sénégal gagnerait à veiller d'abord à la préservation de sa stabilité sociale afin de pouvoir relever les défis socio-économiques. C'est dans ce cadre que le khalife général de Ndiassane a prévu des prières pour le pays et la sous-région, lors de la ziarra générale du 3 février », a déclaré le porte-parole, rappelant que cette date coïncide avec le « Nisfou chaabane » (désigne le 15ème jour du mois de Chaabane, huitième mois du calendrier hégirien, situé juste avant le Ramadan, recommandé par certains érudits pour la formulation de prières).

En outre, poursuit Serigne Khalifa Kounta, cette date coïncide également avec l'anniversaire du rappel à Dieu du fondateur de Ndiassane qui n'avait jamais raté cette nuit de prières et de grâce.Pour toutes ces raisons, le khalife de Ndiassane, à travers son porte-parole, a invité les disciples des villages traditionnels de la Khadria Kountiyou, du pays, et de la sous-région à rallier massivement Ndiassane pour la célébration de la ziarra générale et les séances de prière.