Ethiopie: Lors d'une session parlementaire, les députés ont soulevé les questions au Premier ministre Abiy sur les priorités nationales.

Addis-Abeba — Les députés de la Chambre des représentants du peuple ont interpellé le Premier ministre Abiy Ahmed mardi, à l'occasion d'une séance parlementaire ordinaire consacrée à l'examen du rapport de performance du gouvernement fédéral pour le premier semestre de l'exercice budgétaire éthiopien 2018.

Lors de cette session, les élus ont abordé de nombreuses questions majeures, notamment les préparatifs des septièmes élections générales, l'état d'avancement du dialogue national ainsi que l'orientation du développement économique du pays.

Les enjeux liés à la paix et à la sécurité ont également été largement débattus, avec un accent particulier sur l'évolution récente de la situation dans la région du Tigray.

Plusieurs parlementaires ont insisté sur l'impératif d'organiser des élections générales pacifiques, inclusives et démocratiques, prévues pour le mois de juin, tout en appelant à accélérer le processus de dialogue national.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ils ont exhorté les acteurs politiques à privilégier l'intérêt national au-delà des clivages partisans, rappelant que la polarisation politique prolongée représente un coût élevé pour la nation.

Par ailleurs, les députés ont interrogé le chef du gouvernement sur les actions menées en matière de création d'emplois, de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), de retour et de réinstallation des personnes déplacées, d'amélioration du système de santé, ainsi que sur la flambée du coût de la vie et les mesures mises en œuvre pour y faire face.

Dans le même temps, les membres de l'Assemblée ont salué le leadership du gouvernement dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, soulignant sa capacité à gérer des défis internes et externes sans précédent au cours des dernières années.

Ils ont également félicité l'Exécutif pour le maintien de la croissance économique et l'avancement de projets de développement stratégiques dans des secteurs clés, citant notamment l'aménagement des berges, l'expansion des infrastructures énergétiques, le développement des corridors économiques, la croissance du secteur aérien ainsi que d'autres projets d'envergure.

Selon les parlementaires, l'Éthiopie a enregistré des progrès appréciables en matière de stabilité macroéconomique malgré un contexte mondial et national marqué par de fortes pressions.

Des éloges ont aussi été exprimés concernant les avancées en diplomatie économique, le développement des infrastructures et les réalisations dans le secteur social.

Les députés ont mis en lumière des initiatives emblématiques telles que le Grand barrage de la Renaissance, l'Initiative pour un héritage vert, les efforts de transformation agricole et les programmes de développement du tourisme.

La Chambre des représentants du peuple tient actuellement sa sixième séance ordinaire dans le cadre de la dixième session de la cinquième année de son mandat, en présence du Premier ministre Abiy Ahmed.