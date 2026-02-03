Madagascar: Energie durable - Un levier majeur pour accélérer la transition énergétique

L'accès à une énergie propre, fiable et abordable s'impose comme l'un des moteurs les plus concrets de l'amélioration des conditions de vie.

La transition vers les énergies renouvelables est désormais affichée comme une priorité nationale, à la fois pour soutenir le développement, renforcer la résilience et réduire les impacts environnementaux et sanitaires liés aux sources d'énergie traditionnelles.

C'est dans cet esprit qu'un forum consacré à l'énergie durable s'est tenu le 30 janvier 2026 au Centell, à Antanimena. Objectif annoncé : rassembler les acteurs du secteur afin d'aligner les visions, de partager les dynamiques en cours et d'identifier des pistes concrètes pour accélérer l'accès des ménages et des activités économiques à une énergie plus propre.

Au cœur des échanges, la place stratégique des « Incubateurs d'Énergie Durable » (IED) et, plus largement, des porteurs de solutions locales. L'ambition mise en avant est claire : valoriser les talents et les savoir-faire nationaux, structurer l'accompagnement des initiatives et offrir un cadre plus favorable à l'émergence de projets capables de répondre aux besoins du terrain.

Pour de nombreux participants, l'enjeu dépasse la simple modernisation du secteur : il s'agit aussi de favoriser une transition progressive vers des pratiques énergétiques qui réduisent la pression sur l'environnement, tout en limitant les effets négatifs sur la santé des populations.

Partenariats

La rencontre a également insisté sur l'importance d'une coopération renforcée entre le public et le privé, présentée comme une condition clé de la montée en puissance des projets. Le principe du partenariat public-privé (3P) est ainsi ressorti comme un axe central, avec un message de disponibilité des autorités pour encourager les investissements, faciliter l'accompagnement technique et soutenir l'innovation.

Une délégation du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures a pris part à l'événement, conduite par le secrétaire général, Dr Rakotonandrasana Adolphe. La mobilisation des partenaires a également été soulignée, avec l'appui de la Fondation AVINA à travers le programme Impulsouth, ainsi que le soutien de l'ONUDI et du Joint SDG Fund. Autant de signaux qui traduisent une volonté partagée : faire de l'énergie durable un chantier de transformation, au bénéfice direct des communautés et de l'économie.