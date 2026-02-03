Madagascar: MINAE - Des fiches de poste pour renforcer la performance et la redevabilité

Dans un contexte où la modernisation de l'administration publique devient un enjeu central, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE) affiche sa volonté d'accélérer la dynamique de réforme interne.

En déplacement dans la région Anosy, le ministre Rasatarimanana José Nirina a rappelé, hier, que la Refondation de l'action publique ne peut réussir sans l'engagement de chacun, mais surtout sans une coopération fondée sur le respect, l'unité et la mobilisation collective.

Selon le ministre, la transformation attendue exige une culture de responsabilité partagée. Elle implique que chaque agent comprenne clairement sa mission, ses objectifs, ainsi que les exigences liées à son poste.

C'est dans cette optique qu'une mesure structurante sera appliquée à l'échelle de l'ensemble des ministères : la mise en place systématique de la fiche de poste, un document qui précise les attributions, les conditions de travail et les résultats attendus.

Performance

L'objectif est double. D'une part, clarifier les tâches et éviter les zones d'ombre dans la répartition du travail, afin que chacun sache ce qu'il doit faire, à quel niveau et avec quels moyens.

D'autre part, permettre une meilleure attribution des responsabilités, notamment en identifiant les fonctions qui ne sont pas encore clairement portées et en confiant des missions aux agents concernés.

À terme, cette démarche doit aussi faciliter l'évaluation de la performance, à travers des indicateurs et un suivi plus rigoureux de l'exécution des tâches. Le ministre a souligné que cette évolution n'est pas seulement administrative.

Elle vise à soutenir l'efficacité de l'action publique au service des résultats, en particulier dans un secteur agricole et d'élevage soumis à de fortes attentes. Trois mois après le lancement d'une dynamique de relance de la production, il estime que la réforme doit s'ancrer dans la durée et se traduire par des changements visibles sur le terrain.

« Il faut avancer main dans la main pour le bien commun et pour la refondation de Madagascar », a-t-il déclaré, appelant les équipes à maintenir l'esprit d'unité et d'action afin que la modernisation du MINAE se traduise par une administration plus performante, plus lisible et plus redevable.