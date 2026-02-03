Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'URDC restructure ses instances de Pointe-Noire

2 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Hervé Brice Mampouya

Afin d'insuffler à Pointe-Noire un nouveau dynamisme aux instances de l'Union pour la reconstruction et le développement du Congo (URDC), formation politique créée et dirigée par Luc Adamo Mateta, les bureaux des instances de base dudit parti ont été présentés et intronisés au cours de la réunion placée sous la houlette d'Aloise Moubé, délégué spécial du président fondateur, secrétaire national chargé de l'information et de la formation, porte-parole de l'URDC.

Le bureau confédéral de Pointe-Noire composé de sept membres a été présenté au public. Il est dirigé par Lazare Matelama, le président confédéral. Pierre Mayima, Rosine Makosso, Fleur Marthe Ondo Alali, Jode Mouanda-Mouanda, Norden Ngoulou Mabala, Toussaint Nkaya sont les autres membres du bureau. Les trois membres constituant la commission de contrôle et de vérification du parti ont été également intronisés.

Au cours de la réunion, les bureaux des fédérations des six arrondissements de Pointe-Noire composés de cinq membres chacun ont été également intronisés tout comme les trois membres de la commission de contrôle et de vérification de chaque fédération.

Le bureau de l'Organisation des femmes de l'URDC avec à sa tête Glade Emmerance Lemenagoyi et celui de la jeunesse dirigé par Helder Laucher Loemba Siefo ont été également été présentés.

L'URDC est un parti d'obédience chrétienne. Ses valeurs se fondent sur les saintes écritures. Appartenant à la plateforme du Groupement des partis du centre, l'URDC annonce la fin du pouvoir humain pour laisser place au pouvoir divin sur terre. Il prône une politique plus humaine et plus noble dont la justice, l'équité, l'amour sont les piliers.

