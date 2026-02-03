Congo-Brazzaville: Projet Lituka - Plusieurs ménages reçoivent des denrées alimentaires et des ustensiles de cuisine

La cérémonie de remise des lots aux gagnants de la tombola « Bouka mpiaka », une initiative du programme "Lituka" dans le cadre de la promotion des foyers améliorés "Congo mboté" organisé à Pointe-Noire, du 22 décembre 2025 au 31 janvier dernier, a eu lieu en présence de Léandre Loemba, attaché socio culturel du maire de l'arrondissement 2, Mvou Mvou, et de plusieurs invités.

Porté par le ministère de l'Economie forestière et mis en oeuvre par l'organisation non gouvernementale Initiative développement (ID), avec l'appui financier de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale, le projet "Lituka" vise à structurer une filière locale de production, de distribution et d'adoption des foyers améliorés dans les villes de Pointe-Noire et Brazzaville. Ces foyers permettront une réduction significative de la consommation du bois-énergie, contribuant ainsi à la lutte contre la déforestation tout en améliorant la qualité de de vie de ménages.

« Au Congo, la plupart des familles utilisent encore le charbon et le bois pour cuisiner. Cela a un impact important sur le budget des ménages mais aussi sur nos ressources forestières. Le projet "Lituka" a été mis en place pour proposer une solution simple et concrète par l'adoption des foyers améliorés "Congo mboté", créant ainsi les conditions d'un changement durable des pratiques de cuisson de ménages au service de la préservation des écosystèmes. Ces foyers sont fabriqués localement par des artisans congolais. Ils permettent de consommer jusqu'à 50 % en moins de bois ou de charbon tout en cuisinant plus facilement et plus proprement », a dit Andrea Moy, assistante responsable du projet "Lituka".

« A travers des actions comme la tombola « Bouka mpiaka » na Congo nboté, le projet souhaite remercier ou encourager les clients qui ont fait le choix de "Congo mboté" et valoriser leur engagement pour une cuisson plus économique et plus respectueuse de l'environnement », a-t-elle ajouté.

Effectué publiquement sous l'oeil vigilant d'une commission de tirage, le tirage de la tombola a fait des heureux, récompensés pour avoir acheté les foyers améliorés auprès des points de vente agréés installés dans près de dix quartiers de la ville. Trois personnes ont reçu les gros lots évalués à un montant de 100 000 FCFA , composés essentiellement d'un sac de 25 Kilos de riz, des cartons de poisson salé, des filets d'oignon, des marmites, de l'huile...

Dix autres personnes ont gagné des lots intermédiaires composés d'une poêle, d'un sac de riz de 5 Kilos, d'une bouteille d'huile, du poisson salé, des boites de tomate...Chaque lot a une valeur de 25 000 FCFA. Tous les participants à la tombola présents à la cérémonie et dont les tickets n'ont pas été tirés ont reçu des lots de consolation. La dégustation, les animations diverses et la démonstration culinaire ont mis fin à l'activité.

Signalons que la cérémonie de clôture de la tombola « Bouka mpiaka » a également eu lieu à Brazzaville, ponctuée par la distribution de nombreux lots aux gagnants.