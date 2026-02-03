Togo: Sensibilisation, dépistage et sport

3 Février 2026
Togonews (Lomé)

Depuis 2024, l'association IYAWO mène au Togo la campagne « Stop aux violences pour elles avec vous », initiée par sa présidente Elisabeth Apampa.

Cette action vise à prévenir les violences basées sur le genre tout en intégrant les enjeux de santé sexuelle, reproductive et de bien-être des femmes.

Soutenue par l'ambassade de France et plusieurs organisations de la société civile, la campagne associe information, dialogue communautaire, culture et sport.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La première phase, en 2024, a donné lieu à des forums, conversations citoyennes, compétitions artistiques et un procès fictif à Lomé et Kara, pour mieux comprendre les mécanismes sociaux et juridiques des violences.

Entrée dans sa deuxième phase de 2025 à 2026, la campagne met un accent particulier sur la santé des femmes.

Les 3 et 4 février, une vaste opération de sensibilisation et de dépistage gratuit est organisée au Grand Marché de Lomé (cancers du sein et du col de l'utérus, VIH/SIDA, planification familiale).

La mobilisation se poursuit le 7 février avec un tournoi de football à Agoè-Nyivé 5, puis en mars à Kara avec le Forum Women and Gender Impact et un nouveau procès fictif.

Déclarant 2026 « année de lutte contre les cancers et les violences basées sur le genre », IYAWO prévoit des actions sur les marchés de Lomé, Sokodé et Dapaong.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.