Madagascar: FIZAFATO - Le Gal Ramiandrisoa Edelin Calixte, nouveau président

L'association FIZAFATO (Fikambanan'ny Zanaka Ampielezan'ny Faritanin'i Toliara) a effectué, samedi dernier, sa présentation de vœux pour la nouvelle année 2026 au Palais des Sports, à Mahamasina.

Cet événement a également été marqué par l'investiture de son nouveau président, en la personne du Général de Brigade Edelin Calixte Ramiandrisoa, ainsi que de ses sept nouveaux vice-présidents représentant sept zones couvrant l'ex-province de Toliara, et des nouveaux membres du bureau.

Il s'agit notamment de l'Androy, de l'Anosy, du Menabe, du Bara, du Masikoro, du Mahafaly et de l'Atsimo Andrefana. Lors de son allocution, ce nouveau président national de la FIZAFATO s'est engagé à mobiliser les partenariats avec la diaspora FIZAFATO en vue d'établir une vision commune contribuant au développement socio-économique de la nation.

Solidarité

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En effet, « l'association regroupe non seulement les natifs de ces sept zones couvrant le Grand Sud qui résident dans d'autres régions comme Antananarivo, Mahajanga et Toamasina, mais elle est également ouverte à toutes les personnes ayant travaillé, étudié ou habité depuis longtemps à Toliara. Il ne faut pas non plus oublier que des ressortissants de l'ex-province de Toliara sont basés en Europe, notamment en France et en Suisse, ainsi qu'aux États-Unis. Leurs représentants sont venus spécifiquement assister à cette cérémonie grandiose. Ce qui marque la solidarité et l'entraide entre les membres de cette plateforme », a-t-il expliqué.

Projets structurants

Et lui de préciser que les actions de la FIZAFATO ne vont pas se limiter au volet social ni au Grand Sud, mais s'étendront sur différents secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire national.

« Nous avons des valeurs fondamentales héritées de nos ancêtres, nous permettant de renforcer cette cohésion sociale pour le développement de Toliara et, partant, de la nation. Notre slogan porte d'ailleurs sur « Soa ty filongoa », qui vise à promouvoir la solidarité et la cohésion sociale. Comme priorité, nous allons mener des projets de développement structurants au profit des jeunes dans tout Madagascar. Cela touche en particulier l'éducation, que ce soit au niveau de l'éducation de base ou au niveau de l'enseignement supérieur. Ensuite, d'autres partenariats sont en vue pour assurer l'adduction en eau potable dans certaines zones déficitaires du Grand Sud », a exprimé le Général Edelin Calixte Ramiandrisoa.

Il a enchaîné en précisant que des ateliers de réflexion seront organisés prochainement dans les sept zones couvrant Toliara, en vue de recenser tous les besoins et les priorités de chaque région afin d'assurer un développement durable et inclusif.

Bon exemple

Pour sa part, le Haut Conseiller de la Refondation de la République, Zafitasondry Manantenasoa Marcellin, a souligné que l'association FIZAFATO a confiance en son nouveau président national, qui mérite d'être un bon exemple pour tous.

De son côté, le président fondateur de cette plateforme, Miandrisoa Jean Marcel, tient à préciser que la FIZAFATO célèbrera bientôt son 50e anniversaire. « Il s'agit d'une plateforme apolitique qui prône la solidarité du Grand Sud », a-t-il ajouté.

Il est à noter que de nombreuses hautes personnalités ont assisté à cette cérémonie, pour ne citer que le Président de la HCC, Florent Rakotoarisoa, des membres du gouvernement, des députés et bien d'autres personnes influentes venant toutes du Sud.