Madagascar: Cyclone Fytia - Le bilan s'alourdit : sept décès et 60 758 sinistrés

La situation évolue au fur et à mesure des remontées d'informations auprès du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). Les bilans provisoires obtenus en date du 2 février à 14 heures (heure locale) font état de 29 districts touchés, répartis sur six régions, à savoir Boeny, Analamanga, Melaky, Sofia, Vakinankaratra, Betsiboka et Atsinanana.

La catastrophe naturelle n'a pas épargné le pays lors de sa traversée. Sept personnes ont perdu la vie, dont une à Tana II, une à Ambato Boeny, deux à Soalala et trois à Anjozorobe. Toujours sur le plan humain, le cyclone a fait 60 758 sinistrés, soit 19 708 ménages. Parmi ces sinistrés, 19 708 ont été contraints de se déplacer (5 047 ménages).

Rouge

Les fortes précipitations de ces trois derniers jours ont impacté plusieurs quartiers de la capitale. L'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo a lancé un avis d'alerte rouge inondation pour les communes d'Ampahitrosy, Soalandy Ankadivoribe, Ampanefy, Soavina et Anosizato Ouest.

La situation tire son origine du risque de rupture de la digue de la Sisaony sur sa rive droite, du côté d'Ampahitrosy. Dans les régions, les rivières Betsiboka et Mahavavy sont en alerte rouge, d'après une annonce faite par la Direction générale de la météorologie. Les fortes précipitations de ces derniers jours en sont la cause, si l'on en croit cet avis lancé par le service météo.

Matériels

Les informations fournies par le BNGRC font également savoir que le cyclone a causé de lourds dégâts matériels. 10 853 cases ont été inondées, 1 406 cases endommagées, tandis que 1 776 autres ont été détruites.

Les infrastructures scolaires n'ont pas été épargnées. L'on dénombre 127 salles de classe partiellement décoiffées, 71 salles de classe partiellement détruites et 52 salles de classe complètement détruites. Il convient de noter que la situation est évolutive en fonction des remontées d'informations auprès des organismes concernés. Les bilans vont ainsi changer en conséquence.