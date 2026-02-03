Madagascar: Lutte contre le Mpox - Don de Mercy Ships au ministère de la Santé

Le ministère de la Santé a récemment reçu un important don dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Mpox, qui touche particulièrement la région de Majunga, considérée comme l'épicentre de la maladie, ainsi que la capitale.

Le don comprend des équipements essentiels : des sondes médicales, des séparateurs pour assurer la distinction hommes-femmes dans les centres d'isolement, cinq machines à laver destinées aux hôpitaux, ainsi que dix cartons de matériels de protection individuelle (masques, blouses, gants et désinfectants).

Ces fournitures visent à renforcer la sécurité des patients et du personnel soignant, tout en améliorant les conditions d'hygiène dans les établissements de santé. Elles proviennent de Mercy Ships, une organisation humanitaire internationale connue pour ses actions médicales à bord de navires-hôpitaux.

La remise officielle s'est déroulée hier au sein de cette organisation humanitaire, à Ivandry, en présence du directeur général de la Fourniture des soins (DGFS) au sein du ministère de la Santé publique de Madagascar, Tombofeno Vagnono Jean Marc, et du Country Director de Mercy Ships, Nicolas Ahadjie. Le ministère prévoit de former le personnel de santé à l'utilisation de ces instruments et d'assurer un suivi dans les centres concernés.

Cette organisation, dont le siège est basé au Texas, œuvre depuis 1996 à Madagascar, avec des missions médicales régulières. Fidèle à sa devise « providing help and hope », elle collabore étroitement avec le gouvernement malgache pour offrir des soins chirurgicaux gratuits et améliorer les infrastructures hospitalières. Ce nouveau partenariat illustre, une fois de plus, son engagement à apporter espoir et assistance aux populations les plus vulnérables.