Madagascar: Mpox, dernier bilan - 229 cas confirmés répartis dans 26 districts, Amboasary Atsimo touché à son tour

3 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

Le district d'Amboasary Atsimo, dans la région Anosy, est à son tour touché par la variole du singe. Ce district enregistre son premier cas confirmé de Mpox. Selon le dernier bilan diffusé, hier 2 février 2026, par le ministère de la Santé publique, ce cas à Amboasary Atsimo a été confirmé le 1er février.

À noter que la région Anosy a enregistré jusqu'ici quatre cas notifiés, dont trois ont fait l'objet d'un prélèvement en vue des tests, à l'issue desquels un seul cas s'est révélé positif et les deux autres négatifs.

Ce même jour du 1er février, six cas suspects et sept guérisons ont également été enregistrés. Au total, du 18 décembre 2025 au 1er février 2026, 617 cas notifiés ont été enregistrés, dont 229 se sont révélés positifs et 207 négatifs après les tests effectués, tandis que 181 sont classés parmi les cas suspects, les cas probables ou encore les cas dont les résultats des tests se sont révélés non concluants.

À souligner que ces cas probables ou non concluants sont également isolés afin de prévenir une éventuelle propagation de l'épidémie. Par ailleurs, un total de 112 guérisons a été enregistré durant la même période. Aucun décès n'a été enregistré jusqu'ici.

