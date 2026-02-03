Madagascar: Padel/MPPTour 2026 - 14 tournois au programme, l'Island Padel Cup à La Réunion

Dès ce week-end à l'Urban Futsal, le padel malgache lance une saison 2026 musclée : 14 tournois majeurs, un pic à 1 000 points en juillet, deux formats mixtes et un Masters en apothéose fin novembre. Sans oublier 36 Challenges et l'Island Padel Cup à La Réunion.

Le padel malgache poursuit son ascension. Le circuit Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour) vient de dévoiler son calendrier 2026, toujours aussi fourni, avec 14 tournois majeurs, couronnés par le Masters en novembre.

Une régularité appréciée qui permet aux joueurs de planifier leur saison avec un ou deux événements par mois. Les organisateurs, Gary Ah-Waye et Sébastien Andriantsoa, ont cette année rehaussé le niveau global en adoptant la nomenclature internationale : le circuit propose désormais des épreuves MPPTour 250, 500 et surtout 1000.

Ce dernier, point culminant de la saison régulière, est programmé les 11 et 12 juillet (lieu à confirmer). Deux tournois mixtes figurent au programme : l'ouverture officielle les 7 et 8 février à l'Urban Futsal (MPPTour Mixte 250) et une seconde étape les 29 et 30 août à Soavina Atmosphère (également 250).

Une belle opportunité pour les paires mixtes de briller dès le début et en milieu de saison. La nouveauté géographique concerne Tamatave : le 501 Padel Week intègre le circuit et accueillera une ou plusieurs compétitions, signe que le padel s'exporte au-delà des hauts plateaux.

Amélioration

Parallèlement, 36 tournois « Challenge powered by MPPTour » (niveaux 25, 50 et 100) sont prévus jusqu'à novembre. Ce maillage dense offre aux amateurs et joueurs en progression un maximum d'opportunités pour accumuler des points et de l'expérience.

À l'international, l'Island Padel Cup poursuit son itinérance dans l'océan Indien. Après Madagascar puis Maurice, la troisième édition se tiendra à La Réunion, offrant aux Malgaches une nouvelle occasion de se mesurer aux voisins réunionnais et mauriciens.

Le point d'orgue reste le MPPTour Masters, prévu les 28 et 29 novembre (lieu à annoncer). Seuls les meilleurs du classement annuel s'affronteront pour décrocher le titre le plus convoité de la saison. Avec ce programme 2026, le MPPTour confirme sa volonté de structurer et de professionnaliser le padel malgache tout en restant accessible au plus grand nombre.