Madagascar: Jiu-jitsu - Fédération, ultime saison ambitieuse pour Johary Rakotozafy

La Fédération malgache de jiu-jitsu (FMJJ) a tenu ce week-end sa troisième assemblée générale ordinaire à Ivandry. L'AG a réuni le comité, trois ligues affiliées, notamment Analamanga, Atsinanana et Boeny, ainsi que huit représentants des clubs de la capitale.

Cette journée a été marquée par la validation des rapports, l'adoption des projets et surtout par l'annonce d'une saison sportive ambitieuse, à la veille de la dernière année de mandat de l'équipe dirigeante.

Avant de dresser son bilan, le président Johary Rakotozafy a rappelé les valeurs fondatrices de la discipline : respect, discipline, engagement et esprit d'équipe. En effet, sept compétitions nationales, trois internationales, deux séminaires et plusieurs formations pour athlètes, arbitres et coachs ont jalonné une saison riche, malgré les contraintes. Le rapport financier, détaillant la situation actuelle et les perspectives, a été approuvé à l'unanimité.

L'Assemblée a également validé des projets ambitieux pour 2026. Deux compétitions internationales sont programmées, à savoir le Madagascar International Brazilian Jiu-Jitsu Open (MIBO) en no gi, prévu en mai ou juin, et en gi en septembre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces rendez-vous, annulés l'an dernier pour des raisons politiques, serviront de préparation au championnat du monde d'Abu Dhabi et à l'Open Africa. Comme chaque année, un technicien étranger, ceinture noire, dont le nom n'est pas encore dévoilé, viendra partager son expérience au pays. En ouverture de saison, un tournoi de grappling organisé par le club Attila est fixé au 25 avril.

La FMJJ entend aussi renforcer sa structuration et sa professionnalisation. Une règle a été adoptée, avec un intervalle minimum de 45 jours entre chaque compétition, afin de garantir la qualité des événements et la préparation des athlètes. La question de la licence annuelle, fixée à 30 000 ariary, ainsi que la certification des arbitres et la mise en place d'un patch officiel ont été discutées.

Sur le plan partenarial, la Fédération a annoncé un soutien financier de Bet 261, ainsi qu'un partenariat avec ACEP. La FMJJ mise sur la solidarité entre clubs et ligues pour consolider ses acquis et inscrire durablement le jiu-jitsu à Madagascar dans la dynamique internationale.