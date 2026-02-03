Madagascar: Mode éthique et durable - Dernière ligne droite pour la troisième édition

Lancé dès le mois de janvier, le programme « Mode éthique et durable » revient pour une troisième édition ambitieuse à Antananarivo. Porté par l'Institut français de Madagascar (IFM) et l'Alliance française d'Antananarivo (AFT), il s'impose comme un rendez-vous majeur pour promouvoir une mode plus responsable et accompagner les talents émergents. Face à l'empreinte carbone élevée de l'industrie textile, l'initiative entend sensibiliser le public tout en professionnalisant les créateurs malgaches.

Depuis le 5 janvier, onze créateurs sélectionnés ont suivi plus de 100 heures de formation intensive, en partenariat avec Extend Business Consulting et l'ENSAD (École nationale supérieure des Arts décoratifs).

Répartis en cinq trios originaux associant une figure de la conservation, un créateur de vêtements et un créateur d'accessoires - ils ont travaillé à développer des collections alliant créativité et engagement écologique. En parallèle, ateliers pour le jeune public, débats et spectacles ont permis d'élargir la réflexion sur la mode comme outil culturel et social.

Cette semaine marque un temps fort de la programmation, avec des événements ouverts à tous à l'AFT Andavamamba. Le showroom des finalistes y accueille gratuitement les visiteurs jusqu'à demain.

Véritable espace de rencontre, il réunit les créateurs actuels, d'anciens finalistes ainsi que des acteurs engagés comme SCTV et ConserFashion. Les visiteurs peuvent y découvrir des collections inédites et échanger directement avec les créateurs.

Le moment le plus attendu aura lieu le samedi 7 février prochain. Il s'agit du grand défilé public « Chic, éthique et durable ». Les finalistes y présenteront leurs créations devant un large public, avant la remise de plusieurs prix, dont le prix du public pour les vêtements et accessoires et le prix du hackathon. Les tickets gratuits sont disponibles à l'AFT pour y accéder.

Soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'Institut français, ce programme s'inscrit dans une stratégie internationale de valorisation des Industries Culturelles et Créatives.

À travers formations, débats et événements festifs, « Mode éthique et durable » affirme sa vocation : faire émerger une nouvelle génération de créateurs engagés et inviter chacun à repenser sa manière de consommer la mode.