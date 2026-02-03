Madagascar: Inauguration de l'IFIRP à Toamasina - Un nouvel élan pour la formation des para-médicaux

La capitale Betsimisaraka a vécu un week-end marqué par de fortes avancées dans le domaine de la santé. Après l'inauguration d'un laboratoire de diagnostic répondant aux normes en vigueur, un autre pas décisif a été franchi avec l'inauguration officielle de l'IFIRP, Institut de formation des infirmiers et des sages-femmes, le samedi 24 janvier dernier. Cet établissement est dédié au renforcement des compétences du personnel paramédical.

Cette infrastructure neuve vise à améliorer durablement la qualité de la formation des futurs infirmiers et sage-femmes, garantissant ainsi des soins plus sûrs et plus efficaces, au bénéfice de la population. L'IFIRP se positionne comme un pilier essentiel dans la consolidation du système de santé et la promotion du professionnalisme dans les métiers du soin.

La cérémonie officielle a été présidée par la ministre de la Santé publique, le Dr Monira Managna, en présence du président de l'Université de Toamasina, ainsi que des autorités civiles et militaires locales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À cette occasion, il a été souligné que cette réalisation est le fruit de la volonté affirmée de l'État de doter le pays d'infrastructures modernes, garantes de l'éthique professionnelle, du savoir-faire et d'un système de santé robuste et performant.

Dans son allocution, la ministre a adressé ses vœux de réussite aux étudiants, tout en réaffirmant l'engagement du ministère à résoudre progressivement les défis liés à l'amélioration des conditions d'apprentissage.

Elle a également lancé un appel à l'ensemble des acteurs du secteur de la santé à exercer leur mission avec intégrité, transparence et sens élevé des responsabilités, dans l'intérêt supérieur de la population.

Avec l'inauguration de l'IFIRP, Toamasina confirme ainsi sa place stratégique dans le développement des ressources humaines en santé et dans la construction d'un avenir sanitaire plus sûr pour tous.