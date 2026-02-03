Gabon: Urgence de la fermeture sécurisée de la décharge de Mindoubé.

Ce lundi 2 février 2026, une réunion importante s'est tenue au ministère de la Planification et de la Prospective pour faire le point d'avancement de la fermeture sécurisée de la décharge de Mindoubé, d'évaluer l'état d'avancement du projet de construction du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets de Nkoltang (CTVDN).

La rencontre était présidée par Andrien Nguema Mba, ministre de l'Intérieur, en présence de Maurice Allogo Ntossui, Ministre de l'Environnement, Edgard Moukoumbi, Ministre des Travaux Publics, Louise Pierrette Mvono, Ministre de la Planification et de la Prospective, des maires de Libreville, d'Akanda, d'Owendo et de Ntoum, ainsi que la société Clean Africa.

L'objectif de cette rencontre de travail était de faire le point d'avancement de fermeture sécurisée de la décharge de Mindoubé, d'évaluer l'état d'avancement du projet de construction du CTVDN.

"Depuis environ deux décennies, la décharge de Mindoubé principal site d'évacuation des ordures ménagères et assimilés de Libreville et ses environs est arrivée à saturation. Cette situation pose aujourd'hui d'énormes préoccupations d'ordre environnemental, social, sécuritaire et de santé publique" fait savoir le ministre Adrien Nguema Mba

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aussi, faut-il rappeler à toutes fins utiles que c'est à la faveur de l'accord passé avec le président de la République française lors de la rencontre bilatérale du 23 novembre 2025 à Libreville, que la société SUEZ a transmis une offre technique et financière en vue de : la fermeture progressive et sécurisée de la décharge de Mindoubé ; la mise en service du casier transitoire conforme aux standards internationaux ; la continuité du service public des déchets avec l'accompagnement opérationnel de la société Clean Africa la préparation du futur Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets.

Il ressort de cette offre des mécanismes de financement assez complexes et des délais de réalisation en total dépassement avec ceux de six (6) mois prescrits par Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, pour la mise en service du casier d'urgence.

"Face à ces contraintes, nous avons sur les Très Hautes Instructions de Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement examiné la proposition soumise par la société Mika Services pour la construction du casier d'urgence de Nkoltang dont le coût et les délais de réalisation sont appréciables" souligne le membre du gouvernement.

Le ministre de l'Intérieur qui lui est le Président du Comité de pilotage a précisé que Mika Services est déjà à pied d'œuvre pour la réalisation, en cours de finition, de la voie d'accès menant au site de Nkoltang et la réalisation des travaux préliminaires pour l'aménagement du casier.

La réunion visait à discuter des progrès réalisés et des prochaines étapes pour la mise en œuvre de ce projet crucial pour la gestion des déchets à Libreville.