Gabon: Le Chef de l'État reçoit une délégation du Département d'État des États-Unis d'Amérique

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé, ce lundi, une audience à une délégation du Département d'État des États-Unis d'Amérique, conduite par Christian Ehrhardt, Sous-Secrétaire d'État adjoint au Bureau de la Population, des Réfugiés et des Migrations.

Cette rencontre de haut niveau a été l'occasion pour la délégation américaine de transmettre au Chef de l'État les voeux de nouvel an des autorités américaines, tout en réaffirmant l'intérêt constant de Washington pour le Gabon, partenaire stratégique en Afrique Centrale.

Les échanges, empreints de cordialité et de convergence de vues, s'inscrivent dans la dynamique de consolidation du partenariat bilatéral entre Libreville et Washington.

Ils ont permis d'examiner les perspectives de coopération dans des secteurs clés, notamment le commerce, la protection sociale, la sécurité et la santé, piliers essentiels du développement durable et de la stabilité.

Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de renforcer les projets structurants à fort impact, destinés à stimuler la croissance économique, améliorer l'accès aux services sociaux de base, renforcer la résilience des populations et soutenir les efforts du Gabon en matière de gouvernance et de sécurité humaine.

Dans cette optique, les États-Unis et le Gabon entendent approfondir leur partenariat économique et commercial, encourager les investissements productifs et promouvoir des initiatives innovantes, susceptibles de générer des emplois, de renforcer le tissu économique national et de produire des retombées directes et durables au bénéfice des populations gabonaises.

Cette audience traduit la volonté partagée des deux pays de bâtir une coopération pragmatique, équilibrée et orientée vers des résultats concrets, en phase avec les priorités de développement du Gabon et les attentes légitimes des citoyens.