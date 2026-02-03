Ile Maurice: Le vol du téléphone de Mayur Shibchurn finit en affrontements

La Résidence CHA St-Hilaire a été le théâtre d'événements particulièrement troublants dans l'après-midi du dimanche 1er février. Au coeur de cette affaire aux versions diamétralement opposées figure Mayur Shibchurn, dont le nom apparaît dans plusieurs dépositions faites à la police. Les enquêtes devront désormais établir la chronologie exacte et les responsabilités de chacun.

Tout a débuté vers 16 heures lorsque Mayur Shibchurn, 25 ans, un habitant de St-Hubert, a signalé la disparition d'un téléphone portable. Le Samsung, estimé à environ Rs 25 000, se trouvait sur une table dans son garage. Après la vérification des images de vidéosurveillance de son domicile, il affirme avoir identifié un individu en train de s'emparer du téléphone. Selon sa version, une autre personne était présente au moment des faits.

Accompagné de deux proches, il se serait alors rendu à la Résidence CHA St-Hilaire, puis à Plaine-Magnien, afin de retrouver le suspect. N'ayant pas réussi à le localiser, le groupe serait revenu à la Résidence CHA St-Hilaire en début de soirée. Alors qu'ils circulaient dans la localité, les occupants des deux véhicules qui se sont lancés dans la recherche affirment avoir été confrontés à un groupe d'environ 150 personnes aux alentours de 18 h 10.

Plusieurs individus, armés d'objets offensifs, auraient lancé des pierres en direction des véhicules. Les deux voitures - un van rouge et une berline - ont subi d'importants dégâts : parebrise avant et arrière endommagés, vitres latérales brisées et carrosserie touchée. Le préjudice matériel est estimé à environ Rs 365 000. Les occupants soutiennent également avoir été empêchés de quitter les lieux en raison de la présence d'un groupe hostile obstruant la voie publique.

Toutefois, une habitante de la Résidence CHA St-Hilaire a, de son côté, déposé une plainte pour menaces criminelles. Elle affirme que vers 18 h 30, deux véhicules circulant à vive allure se seraient arrêtés près d'une maison de la localité. Selon elle, six hommes en seraient descendus, certains munis de sabres et d'un sabre de type samouraï. Elle allègue que plusieurs personnes présentes dans la rue auraient été prises à partie, provoquant un mouvement de panique.

Elle soutient qu'un homme armé se serait approché d'elle et l'aurait menacée verbalement tout en pointant une arme blanche en sa direction. Craignant pour sa vie, elle affirme avoir pris la fuite. Elle n'a pas sollicité d'examen médical mais dit avoir peur pour sa sécurité.

Une autre habitante a également rapporté qu'un 4x4 rouge se serait brusquement arrêté devant son portail plus tôt dans l'après-midi. Elle déclare avoir reconnu Mayur Shibchurn au volant ainsi qu'un autre homme assis à l'avant. Elle affirme avoir entendu des propos incitant à la violence avant que le véhicule ne reparte.

Plusieurs entrées ont été faites et des enquêtes distinctes ont été ouvertes concernant le vol allégué, les dégradations de véhicules, les menaces et les troubles à l'ordre public.