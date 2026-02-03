Ile Maurice: Sanjiv Ramdanee ne partira pas à l'étranger

La justice a tranché en faveur de la Financial Crimes Commission (FCC). Hier, la cour de district de Port-Louis a rejeté la demande de Sanjiv Ramdanee, qui sollicitait une levée temporaire de son interdiction de voyager afin de se rendre à l'étranger. Cette décision fait suite à une opposition ferme de la FCC dans le cadre d'une affaire de conspiration présumée toujours en cours d'enquête.

Poursuivi provisoirement sous la section 48 de la FCC Act 2023, Sanjiv Ramdanee avait demandé à modifier un prohibition order afin de pouvoir voyager de Maurice à Barcelone, via Dubaï, du 3 au 9 février. Il avançait comme motifs sa participation à une exposition internationale, l'Integrated Systems Europe (ISE) Exhibition, ainsi que des rencontres prévues avec de potentiels partenaires commerciaux.

Dans sa requête, il avait mis en avant ses liens professionnels et familiaux, tout en assurant de son respect antérieur des conditions judiciaires qui lui avaient été imposées. Des documents à l'appui avaient été produits afin de convaincre la cour du caractère nécessaire de ce déplacement.

Cependant, après examen, la cour n'a pas été convaincue. Selon la décision rendue, plusieurs incohérences et zones d'ombre ont été relevées dans les documents soumis. Le tribunal a notamment exprimé des doutes quant à la situation financière réelle des sociétés concernées, ainsi que sur la nécessité impérative de la présence personnelle de Sanjiv Ramdanee à l'ISE Exhibition alors que d'autres représentants de ses entreprises auraient pu s'y rendre.

La cour a ainsi estimé que le voyage projeté relevait davantage de la commodité personnelle que d'une nécessité professionnelle avérée, un élément déterminant dans sa décision de maintenir l'interdiction de quitter le territoire mauricien. Le prohibition order reste pleinement en vigueur.