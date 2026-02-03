Maroc: Fès et Ifrane au rythme des jeunes talents musicaux italiens

Le Festival des jeunes talents musicaux italiens a fait son grand retour au Maroc pour sa troisième édition. Les villes de Fès et Ifrane accueillent les activités de cet événement culturel international, lancé le mercredi 28 janvier et qui se poursuit jusqu'au 6 février 2026, offrant aux amateurs de musique classique un programme artistique de haut niveau mettant en lumière une élite de jeunes interprètes venus d'Italie.

Organisé par le Comité national italien de la musique (CIDIM), en partenariat avec l'Ambassade d'Italie au Maroc et l'Institut culturel italien de Rabat, le festival propose une série de concerts soutenus par la Fondation Esprit de Fès, l'Université Al Akhawayn et l'Institut Jami de musique et des arts chorégraphiques de Fès.

Le coup d'envoi a été donné à l'Université Al Akhawayn d'Ifrane avec un premier concert animé par les pianistes jumelles Eleonora et Beatrice Dallagnese, devant une assistance nombreuse et passionnée de musique classique. Les deux jeunes artistes ont ensuite présenté, le lendemain à Fès, le même programme à l'Institut Jami, composé d'oeuvres de grandes figures de la musique italienne, dont Ottorino Respighi et Alfredo Casella. Le public a vécu plus d'une heure de pur enchantement musical dans une ambiance à la fois chaleureuse et raffinée.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités italiennes et marocaines, dont Pasquale Salzano, ambassadeur d'Italie au Maroc. Dans une brève allocution, ce dernier a souligné que ce festival constitue une véritable occasion de brassage culturel entre le Maroc et l'Italie, rappelant que la culture demeure l'un des ponts les plus solides du rapprochement entre les peuples et que la musique, en tant que langage universel, porte des valeurs de paix et d'ouverture. Etaient également présents Francescantonio Pollice, président du CIDIM et de l'AIAM, ainsi que Carmela Callera, directrice de l'Institut culturel italien à Rabat.

Du côté marocain, Mohamed Chraibi, doyen des affaires estudiantines à l'Université Al Akhawayn, a déclaré :

«A l'Université Al Akhawayn, nous croyons que l'éducation et la culture constituent deux forces essentielles capables d'unir les peuples et de dépasser les frontières. Le festival est un exemple lumineux du rôle que peut jouer la coopération pour inspirer de nouvelles idées et renforcer la compréhension mutuelle. »

De son côté, Abdelkrim Meliani, consul général d'Italie à Fès-Meknès, a rappelé que les relations culturelles entre le Maroc et l'Italie remontent à plus de deux siècles, soulignant l'importance particulière de Fès, capitale spirituelle et culturelle du Royaume, dans l'histoire des échanges entre les deux pays. Il a ajouté que le gouvernement italien est fortement engagé dans la promotion de l'art italien et le développement des partenariats culturels avec le Maroc.

Pour sa part, Mme Salima Hamoujite, coordinatrice générale de la Fondation Esprit de Fès, a indiqué que la participation de la Fondation à cette édition constitue « un grand honneur », rappelant que Fès et l'Italie symbolisent une richesse culturelle fondée sur le partage et la paix. Quant à Mme Carmela Callera, elle a exprimé sa joie d'être à Fès, ville spirituelle et culturelle du Maroc, symbole de coexistence et de solidarité entre les peuples. s'est dite très heureuse de se retrouver dans le cadre magnifique de l'Institut Jami, devant un public chaleureux.

Le festival met en lumière de jeunes musiciens italiens d'exception : les pianistes jumelles Eleonora et Beatrice Dallagnese, le duo Eleonora Testa (violoncelle) - Maria Semeraro (piano), ainsi que le duo Euridice Pezzotta (flûte) - Matteo Chiodini (guitare).

Le festival comprend cinq concerts, dont les quatre premiers ont eu lieu d'abord à l'Université Al Akhawayn d'Ifrane puis à l'Institut Jamai de la musique et d'art chorégraphique de Fès; le cinquième et dernier concert sera un concert d'opéra et se tiendra à l'Institut Jamai de la musique et d'Art chorégraphique de Fès le vendredi 6 février .

A travers ces rendez-vous, le Maroc et l'Italie réaffirment leur volonté de renforcer le dialogue culturel et les échanges artistiques entre les deux pays, en faisant de la musique un langage commun au service du rapprochement des peuples.