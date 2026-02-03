Maroc: Botola Pro D1 'Inwi' - Large victoire du Raja de Casablanca face à la Renaissance Zemamra

2 Février 2026
Libération (Casablanca)

Le Raja de Casablanca a pris le dessus sur la Renaissance Zemamra (3-0), en match comptant pour la 10ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé dimanche au Complexe Mohammed V.

Adam Ennafati a signé un doublé pour les Verts (25è) et (86è, pen). Entretemps, Ismail Khafi (70è) avait doublé la mise pour les hommes de Fadlu Davids.

Grâce à cette victoire, le Raja (19 points/9 matchs) s'accapare une place dans le trio de tête juste derrière le Wydad de Casablanca (20 pts/8 matchs) et le Maghreb de Fès (20 pts/10 matchs). La Renaissance Zemamra stagne, quant à elle, à la 11ème position avec 8 points, aux côtés du Kawkab de Marrakech.

L'Ittihad de Tanger et le Kawkab de Marrakech se sont, quant à eux, quittés dos à dos (0-0) dans un match disputé au Grand Stade de la Cité du Détroit.

Suite à ce nul, l'IRT s'empare provisoirement de la 7ème place avec 12 points, alors que le KACM rejoint la Renaissance Zemamra à la 11ème position avec 8 unités.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.