Maroc: Botola Pro D1 'Inwi' - Large victoire du Raja de Casablanca face à la Renaissance Zemamra

Le Raja de Casablanca a pris le dessus sur la Renaissance Zemamra (3-0), en match comptant pour la 10ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé dimanche au Complexe Mohammed V.

Adam Ennafati a signé un doublé pour les Verts (25è) et (86è, pen). Entretemps, Ismail Khafi (70è) avait doublé la mise pour les hommes de Fadlu Davids.

Grâce à cette victoire, le Raja (19 points/9 matchs) s'accapare une place dans le trio de tête juste derrière le Wydad de Casablanca (20 pts/8 matchs) et le Maghreb de Fès (20 pts/10 matchs). La Renaissance Zemamra stagne, quant à elle, à la 11ème position avec 8 points, aux côtés du Kawkab de Marrakech.

L'Ittihad de Tanger et le Kawkab de Marrakech se sont, quant à eux, quittés dos à dos (0-0) dans un match disputé au Grand Stade de la Cité du Détroit.

Suite à ce nul, l'IRT s'empare provisoirement de la 7ème place avec 12 points, alors que le KACM rejoint la Renaissance Zemamra à la 11ème position avec 8 unités.