Maroc: Saint-Etienne s'offre le jeune milieu marocain Adam Baallal

2 Février 2026
Libération (Casablanca)

L'AS Saint-Etienne (L2) a recruté pour cinq saisons le milieu de terrain marocain Adam Baallal, en provenance de l'Union Touarga Sport, rapporte le média sportif français Foot Mercato.

Le club a décidé de miser sur le jeune talent de 18 ans, l'un des milieux les plus prometteurs de sa génération, précise la même source, soulignant que les dirigeants de l'ASSE, séduits par le potentiel du joueur, ont rapidement manifesté leur volonté de l'intégrer à leur projet sportif.

Formé à l'Académie Mohammed VI de football, Baallal s'est notamment illustré lors du tournoi international annuel de l'académie, un rendez-vous très suivi par les recruteurs européens.

Sur le terrain, relève-t-on, la pépite marocaine se démarque par sa qualité technique, son intelligence de jeu, sa capacité à jouer juste sous pression et dans l'entrejeu. Il compte déjà à son actif huit sélections avec l'équipe marocaine U18 au sein de laquelle il joue un rôle clé dans l'équilibre du jeu.

Avec ce transfert, le club s'attache les services d'un profil de joueur complet dans son poste, issu de l'école marocaine, et parie sur une progression encadrée pour faire d'Adam Baallal un élément clé de son avenir sportif.

Cinquième du classement de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne s'engage dans une stratégie claire pour reconstruire sur des bases solides et retrouver l'élite du football hexagonal en s'appuyant sur un projet orienté vers les jeunes talents à fort potentiel.

