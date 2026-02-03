Maroc: Secteur non financier - Accélération du rythme de croissance du crédit bancaire à 8% en décembre 2025

2 Février 2026
Libération (Casablanca)

Le crédit bancaire au secteur non financier a vu son rythme de croissance annuelle s'accélérer à 8% en décembre 2025, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution reflète essentiellement l'accélération de la progression des concours au secteur public à 10,9% et dans une moindre mesure de la croissance des crédits au secteur privé de 3,9% après 3,7%, indique BAM dans son récent bulletin de statistiques monétaires.

En effet, les prêts aux administrations locales ont marqué un accroissement de 56,8% contre 0,6%, en lien principalement avec les crédits alloués dans le cadre des projets de dessalement de l'eau de mer et d'extension de la ligne de train à grande vitesse.

Pour ce qui est des prêts au secteur privé, les concours aux sociétés privées ont enregistré une hausse de 3% après 2,3% et ceux aux ménages une progression de 3,6% après 3,4%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par objet économique, l'évolution annuelle du crédit bancaire au secteur non financier reflète la progression de l'ensemble de ses catégories à l'exception des facilités de trésorerie, dont le repli s'est accentué à 4,9%.

Ainsi, les hausses ont été de 20,4% après 16,2% pour les crédits à l'équipement, de 3,4% après 3% pour les prêts à l'immobilier et de 5% contre 4,7% pour les crédits à la consommation.

S'agissant des créances en souffrance (CES), leur progression annuelle a ralenti à 3,1% après 5,8% en novembre et leur ratio au crédit s'est établi à 8% contre 8,7%.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.