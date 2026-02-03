Maroc: Des performances exceptionnelles à fin 2025 confirmant l'attractivité de la destination 'Maroc'

2 Février 2026
Libération (Casablanca)

Le secteur du tourisme a enregistré des performances exceptionnelles à fin 2025, confirmant l'attractivité de la destination "Maroc", selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

"Au terme de l'année 2025, la destination +Maroc+ confirme son attractivité avec l'accueil, au sein de ses postes frontières, d'un nombre record de visiteurs de 19,8 millions d'arrivées, ce qui représente une hausse de 14% en un an", indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Comparé aux données d'avant-crise (fin 2019), le flux de ces arrivées s'est raffermi de 53%, fait savoir la même source.

Cette performance est plus particulièrement tirée par les arrivées en provenance des marchés français (+11%), espagnol (+12%), britannique (+18%), belge (+10%), italien (+21%), hollandais (+15%) et allemand (+11%), rapporte la MAP.

S'agissant des nuitées réalisées dans les établissements d'hébergements classés, elles ont atteint, au niveau national, 39,8 millions à fin novembre 2025, enregistrant une hausse de 9% tirée par les nuitées des non-résidents (+11%) et des résidents (+4%).

Durant les onze premiers mois de 2025, la ville d'Agadir a connu une progression des nuitées de 11%, pour atteindre 7,5 millions de nuitées. Casablanca a enregistré une hausse de 15% à 2,9 millions de nuitées.

Quant à Marrakech, le volume de ses nuitées s'est accru de 3%, dépassant 12,4 millions de nuitées. Des performances remarquables ont été enregistrées également dans la plupart des autres principales destinations du Maroc, notamment, Tanger (+14% à 2,1 millions de nuitées), Fès (+12% à 1,5 million de nuitées), Ouarzazate (+27%), Errachidia (+22%) et Rabat (+13%).

De même, bien qu'avec des croissances moins importantes (+6% et +5% respectivement), les nuitées ont dépassé pour la première fois 1 million dans les destinations d'Essaouira et d'Al Haouz, pour atteindre 1,1 et 1,3 million de nuitées respectivement.

Pour ce qui est des recettes voyages, leur croissance à deux chiffres s'est consolidée de 20,6% au deuxième trimestre et de 20,5% au troisième trimestre, avant d'accélérer avec une hausse de 34,8% au cours des deux premiers mois du quatrième trimestre 2025.

Au terme des onze premiers mois de 2025, ces recettes se sont renforcées, avec une hausse de 18,7%, contre +4,7% un an plus tôt, pour atteindre 124,1 milliards de dirhams.

En effet, la valeur ajoutée du secteur s'est consolidée, en moyenne, de 9,2% au terme des neuf premiers mois de 2025, après un accroissement de 8,3% un an auparavant.

Cette progression fait suite aux performances enregistrées de +7,4% au troisième trimestre, +10,5% au deuxième trimestre et +9,7% au premier trimestre 2025.

