Maroc: Téléphonie mobile - Plus de 66,1 millions d'abonnés à fin septembre 2025

2 Février 2026
Libération (Casablanca)

Le nombre des abonnés à la téléphonie mobile a dépassé les 66,1 millions d'abonnés, pour enregistrer un taux de pénétration qui a atteint pour la première fois 166%, après 161,2% à fin septembre 2024 et 133,5% à fin septembre 2019, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Suite à cette évolution, le parc de la téléphonie mobile s'est accru de 1,5% au terme des neuf premiers mois de 2025, après +5,1% un an plus tôt, indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Concernant le parc Internet, avec un actif de plus de 43,4 millions d'abonnés, il s'est consolidé de 3,1% au terme des neuf premiers mois de 2025, après un affermissement de 6,5% un an auparavant.

En effet, le taux de pénétration de ce segment a marqué un record de 117,9% à fin septembre 2025, au lieu de 112,7% à fin septembre 2024 et 74,1% à fin septembre 2019.

