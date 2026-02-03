Togo: Vers une modernisation de la gestion et des curricula

3 Février 2026
Togonews (Lomé)

Les universités publiques renforcent leurs efforts pour améliorer la gouvernance universitaire et la qualité de la formation académique et professionnelle.

L'objectif est de mieux préparer les étudiants à un marché de l'emploi de plus en plus exigeant et de fournir à l'administration publique et privée des ressources humaines compétentes.

À cet effet, les responsables des universités participent depuis ce lundi à Lomé à une concertation axée sur l'actualisation des compétences et l'adaptation des pratiques universitaires aux réalités du monde du travail. Les échanges portent notamment sur le management des ressources humaines, la gestion académique des départements et l'amélioration des curricula de formation.

Cette initiative vise à moderniser l'administration universitaire et à replacer le capital humain au coeur de la performance académique et administrative.

Cette démarche s'inscrit dans une réforme structurelle nécessaire, dans un contexte marqué par l'augmentation des effectifs étudiants et la pression croissante sur les infrastructures de l'enseignement supérieur.

