Togo: Un appui matériel pour accroître la productivité agricole

L'exploitation des Zones d'aménagement agricole planifiées (ZAAP) connaît un nouvel élan au avec l'appui matériel du gouvernement.

Dans la préfecture de Dankpen, région de la Kara, les producteurs ont bénéficié d'un important lot d'équipements.

Au total, 12 tracteurs et 12 motoculteurs ont été remis afin de renforcer la mécanisation et améliorer la productivité.

Cette dotation s'inscrit dans la politique nationale de sécurité alimentaire et de réduction des importations de produits de base.

Selon le ministre de l'Agriculture, Lékpa Gbégbéni, l'objectif est de permettre aux ZAAP de mieux couvrir les besoins alimentaires des populations, notamment en riz, maïs et autres denrées stratégiques.

Avec 231 ZAAP déployées à travers le pays, les pouvoirs publics entendent accélérer la transformation du secteur et positionner le Togo comme un futur pôle d'exportation agricole dans la sous-région.