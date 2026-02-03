Togo: Quand l'intime devient une arme à l'ère du numérique

Les réseaux sociaux, devenus des canaux majeurs de communication, sont aussi le terrain de dérives préoccupantes comme le chantage, la provocation et les atteintes à la vie privée.

Une situation qui interpelle autant les autorités que les acteurs culturels.

C'est dans ce contexte que sort SEXTAPE (Quand l'intime devient une arme), un long métrage inspiré de faits réels. Le film raconte l'histoire de Maëva, une jeune femme victime de chantage à la vidéo intime à l'approche de son mariage, mettant en lumière la violence numérique et l'abus du pouvoir de l'image.

Sans moraliser, l'oeuvre invite à réfléchir sur le consentement numérique, la protection de l'intimité et la responsabilité individuelle en ligne.

Pour son réalisateur, Emerson Ayivor, il s'agit d'un film engagé et humain, ancré dans une réalité de plus en plus répandue.

Le film sera projeté le 14 février au Palais des Congrès de Lomé, avec l'ambition de sensibiliser par le cinéma à un usage plus responsable des réseaux sociaux.