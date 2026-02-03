Madagascar: Andraharo - Un motocycliste se tue contre un poteau

3 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un accident mortel de la circulation s'est produit hier, vers une heure du matin, à Andraharo, en face d'un centre commercial. Une moto de marque Yamaha SMAX 100 cc de couleur noire, circulant à vive allure en provenance d'Ankazomanga vers Ambodivonikely, a violemment percuté un poteau de la Jirama.

Le pilote, dont l'identité n'a pas été immédiatement connue, est décédé sur le coup, victime d'un traumatisme grave à la tête. Sur les lieux, le deux-roues, appartenant à une personne domiciliée à Ambohimanandray, fortement endommagé, gisait au sol, avec son avant brisé et ses pièces éparpillées.

Le corps du défunt a été pris en charge par le Bureau municipal d'hygiène d'Isotry et transporté à la morgue du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona. La Brigade des accidents de la circulation a été avisée des faits.

Selon des témoins, l'identité du conducteur a été diffusée sur les réseaux, permettant à ses proches d'être informés rapidement du drame. Le lieu de l'accident, une longue ligne droite et large, est tristement réputé pour être le théâtre récurrent d'accidents mortels.

