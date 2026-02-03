Madagascar: Bilan des dégats - La ville de Mahajanga panse ses blessures

Les habitants et les responsables de la ville de Mahajanga ont déjà commencé à réparer les dégâts laissés par le cyclone Fytia, depuis dimanche matin. Des jeunes membres d'associations ainsi que des employés de la municipalité de la ville, des bénévoles et des citoyens ont rejoint le bord de la mer pour ramasser et nettoyer les cailloux ainsi que des blocs de pierres et sables déplacés par les fortes houles sur la fameuse esplanade et jusque sur la route du boulevard au front de mer.

Les sapeurs-pompiers, avec les employés de la Jirama, ont également coupé et débarrassé les nombreux troncs d'arbres et branchages qui se sont abattus au milieu de la voie publique.Comme c'était le cas devant le siège de la Trésorerie générale de Mahajanga Be. Un vieux tronc d'arbre s'est déraciné et s'est accroché à un poteau électrique. Ce qui a provoqué une coupure générale dans cette partie de la ville.

Ailleurs, des panneaux publicitaires ont été détruits par les brises, à l'image de ceux se trouvant près du bureau de la Chambre de commerce et de l'industrie de Mahajanga Be. Les clôtures métalliques du nouveau court de tennis près de l'hôtel de ville ont également été emportées par les rafales de vent, samedi matin. « C'étaient surtout les vents qui ont causé beaucoup de dégâts, le vent a beaucoup soufflé toute la journée », a précisé un piéton.

Des toits de maison ont été aussi emportés dans les fokontany. Presque toutes les maisons d'habitation ont été inondées durant le passage de la forte tempête tropicale. Ceux du quartier d'Ambalavola et de Fiofio étaient les premiers à être secourus. Mais les habitants de Tsararano Ambany ainsi que de Mahavoky Avaratra et tant d'autres quartiers ont été aussi victimes.

Rappelons qu'ils sont environ des milliers de sinistrés à rejoindre les quatre sites d'accueil à Mahajanga. Le Président de la République de la Refondation a remis la somme de trente millions d'ariary et un millier de sacs de riz aux sans-abris et victimes du cyclone lors de son passage à Mahajanga, dimanche après-midi.