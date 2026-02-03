Madagascar: Antsiranana - Le mouvement révolutionnaire fédéraliste se mobilise

Face aux intentions de certains acteurs politiques de ne pas considérer sérieusement le projet d'autonomie des régions, le mouvement révolutionnaire fédéraliste intensifie la mobilisation de ses membres à travers tout Madagascar. Cette mobilisation n'est pas un acte de contestation isolé, elle vise à défendre un projet politique légitime, structurant et nécessaire pour le développement équilibré du pays.

Les membres du mouvement dans la ville d'Antsiranana, qui se regroupent au sein du Mouvement Révolutionnaire Fédéraliste des anciens dirigeants, notables et des jeunes « Gen Z », rappellent que l'autonomie régionale n'est pas une menace pour l'unité nationale, mais une condition pour la rendre plus forte.

Chaque région, qu'il s'agisse de DIANA, SAVA, Atsinanana ou d'Analanjirofo, possède des ressources uniques agriculture, pêche, vanille, tourisme, artisanat qui ne peuvent être pleinement exploitées sans une capacité décisionnelle réelle.

« Ignorer ce projet, c'est priver le pays de son potentiel de développement et creuser davantage les inégalités territoriales. L'objectif est clair : démontrer, par l'organisation et la pédagogie, que l'autonomie régionale est une solution viable et urgente.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le mouvement révolutionnaire fédéraliste s'engage à porter cette voix avec courage et détermination, afin que le développement des régions ne dépende plus uniquement de décisions prises à des centaines de kilomètres de nos réalités »,a affirmé Pr Kalobotra, président de SIRFA ou « Sehatra Itambaran'ny Raiaman-drenin'Antsiranana », initiateur de la rencontre.

Les dirigeants du mouvement insistent ainsi sur la nécessité de mobiliser de manière pacifique et responsable, en privilégiant le dialogue, l'information et la participation populaire. Chaque action vise à convaincre les décideurs nationaux que la décentralisation avancée et le fédéralisme sont indispensables pour construire un Madagascar plus juste, plus équilibré et plus solidaire.

À travers cette mobilisation, le mouvement fédéraliste affirme que le refus ou l'indifférence face au projet d'autonomie régionale ne peut freiner la volonté populaire. Les régions malgaches, conscientes de leurs capacités et de leurs besoins, réclament un rôle actif dans la construction de leur avenir et de celui de Madagascar.