Afrique Centrale: Est de la RDC - Les autorités appellent au calme après des attaques de drones sur l'aéroport de Kisangani

3 Février 2026
Radio France Internationale

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le gouvernement provincial de la Tshopo a accusé dans un communiqué l'AFC/M23 appuyé par le Rwanda d'avoir attaqué l'aéroport international de Bangoka, situé à 17 km du centre-ville de Kisangani. Selon les autorités locales, les attaques par drones kamikazes ont eu lieu entre le samedi 31 janvier à partir de 5 heures et le dimanche 1er février à 2 heures. Les autorités locales appellent au calme.

Ces attaques de drones, survenues entre samedi et dimanche, ont provoqué une vive tension aux alentours de l'aéroport, avant d'être déjouées par l'armée congolaise (FARDC) et ses partenaires. Le gouvernement provincial de la Tshopo, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) rassure la population de Kisangani ainsi que celle de toute la province de la Tshopo, et indique que la situation est totalement sous contrôle. Les forces de défense et de sécurité appellent au calme.

La situation est sous contrôle, selon les autorités locales

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Senold Tandia Akomboyo, ministre provincial et porte-parole du Gouvernement de la Tshopo invite la population à regagner leur domicile, la situation étant sous contrôle : « L'aéroport international de Bangboka a été la cible d'une attaque armée par des drones kamikazes. Huit drones ennemis ont été neutralisés et sans qu'aucun n'ait pu atteindre son objectif macabre, explique-t-il. Le gouvernement provincial de la Tshopo condamne avec la plus grande fermeté cette tentative terroriste et félicite chaleureusement les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) pour leur engagement sans relâche dans la défense de notre intégrité territoriale. Cette violation flagrante du droit international traduit pour la énième fois la volonté du Rwanda de torpiller l'accord de paix signé à Washington en toute contradiction avec ses engagements. » Contacté par RFI, le M23 n'a pas souhaité réagir.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.