Sénégal: Facilitation du Hajj - Le pays adhère à l'initiative saoudienne « Tariq Makka »

Le Sénégal a officiellement rejoint l'initiative « Tariq Makka », un programme stratégique du Royaume d'Arabie saoudite visant à améliorer et à simplifier le parcours des pèlerins vers les Lieux saints de l'islam. Cette adhésion a été annoncée à l'issue d'une rencontre tenue à Dakar entre les autorités sénégalaises et une délégation saoudienne en mission de reconnaissance.

Le Ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Son Excellence M. Cheikh Niang, a reçu une délégation du Royaume d'Arabie saoudite conduite par Son Excellence M. Eyad bin Abdelrahmane Rahbini, Vice-ministre du Hajj et de la Umrah chargé des affaires du Hajj. Cette visite s'inscrit dans le cadre du déploiement de l'initiative « Tariq Makka », destinée à moderniser et à fluidifier l'organisation du pèlerinage.

À travers cette initiative, les autorités saoudiennes proposent une prise en charge intégrée des formalités administratives et logistiques, permettant aux pèlerins de bénéficier de procédures simplifiées dès leur pays d'origine, jusqu'à leur arrivée dans les Lieux saints. Sécurité, célérité et confort figurent parmi les principaux objectifs du programme.

L'adhésion du Sénégal à « Tariq Makka » constitue une avancée majeure dans l'organisation du Hajj pour les pèlerins sénégalais. Elle place le pays parmi un cercle restreint d'États bénéficiaires de ce dispositif innovant et témoigne de la solidité des relations de coopération entre Dakar et Riyad. Cette étape a été saluée comme significative, tant sur le plan de la coopération bilatérale que sur les dimensions spirituelle et logistique, ouvrant de nouvelles perspectives pour une meilleure prise en charge des pèlerins sénégalais lors des prochaines éditions du Hajj.