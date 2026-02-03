Sénégal: 14e tournoi de tennis de table de l'ambassadeur de Chine - La coopération Sénégal-Chine célébrée lors de la finale

La finale de la 14ème édition du tournoi de Son Excellence l'Ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal s'est tenue le samedi 31 janvier 2026 au stade Léopold Sédar Senghor (LSS), récemment rénové, sous l'égide de la Fédération sénégalaise de tennis de table (FSTT). Cette compétition a été marquée à la fois par la qualité du spectacle sportif et par la mise en lumière de l'excellence de la coopération sénégalo-chinoise.

La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses autorités sportives et institutionnelles. Dans son allocution, le président de la Fédération sénégalaise de tennis de table, M. Anthiouma Diagne, a salué l'engagement constant de la Chine aux côtés du sport sénégalais, soulignant l'importance de ce tournoi devenu, au fil des années, un rendez-vous majeur du calendrier national. Il a également rendu hommage aux athlètes pour leur discipline et leur esprit de compétition.

Prenant la parole au nom de la mairie de Dakar, Madame Faye, directrice et représentante du maire Abass Fall, a mis en exergue la portée symbolique de l'événement, organisé dans l'enceinte du stade Léopold Sédar Senghor, joyau sportif rénové grâce à la coopération sino-sénégalaise. Elle a rappelé que cette infrastructure répond désormais aux normes internationales, renforçant ainsi l'attractivité du Sénégal pour l'accueil de grandes compétitions.

Pour sa part, Seydina Oumar Diagne, secrétaire général du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), a insisté sur les retombées positives de cette coopération dans la formation des sportifs. Il a notamment évoqué les nombreux stages effectués en Chine par des athlètes sénégalais issus de différentes disciplines, contribuant à l'élévation du niveau technique et à l'ouverture internationale du sport national.

Moment fort de la cérémonie, l'allocution de Madame Li Fei, chargée d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine au Sénégal, intervenant au nom de Son Excellence l'Ambassadeur, a conféré une dimension particulière à cette finale. Elle a rappelé que le sport constitue un langage universel porteur de valeurs communes telles que le respect, la discipline, le travail et l'esprit d'équipe. Comparant la passion du tennis de table en Chine à celle du football au Sénégal, elle a salué la Fédération sénégalaise de tennis de table pour l'organisation rigoureuse du tournoi et félicité l'ensemble des participants.

Mme Li Fei a également souligné la solidité et la vitalité des relations sino-sénégalaises, renforcées par des échanges de haut niveau et une coopération multiforme, notamment dans le domaine sportif et culturel, avant de réaffirmer l'engagement de la Chine à accompagner le Sénégal, en particulier dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar.

La cérémonie s'est achevée par la remise des trophées aux vainqueurs des quatre catégories en lice, vétérans, juniors, seniors et cadets, sous les applaudissements du public. Ce tournoi qui, au-delà de la compétition, demeure un symbole fort de l'amitié et de la coopération durable entre le Sénégal et la Chine.