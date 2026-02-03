Sénégal: Ligue 1 ( 13e journée) - L'AJEL déloge l'Us Gorée et s'empare des commandes

Leader de la phase aller, l'Us Gorée a quitté la tête du classement du championnat de Ligue 1 après la défaite concédée ce samedi face au l'AJEL de Rufisque (1-0) dans ce duel au sommet comptant pour la 13e journée. Troisième avant cette journée, les Rufisquois s'emparent des commandes devant club insulaire et le Casa Sports.

L'AJEL de Rufisque s'est hissée à la tête du classement de Ligue en remportant le duel au sommet qui l'a opposé ce samedi 1er février au stade Ngalandou Diouf, à l'Us Gorée pour le compte de cette 13e journée. Après une bonne première partie de saison, soldée par cinq victoires, six nuls et une défaite, ce nouveau succès à domicile ( 0-1) permet aux Rufisquois ( 24 points) de doubler le club insulaire (2e ; 22 points) et de s'emparer des commandes.

Jusqu'ici dauphin de l'Us Gorée, le Casa Sport qui se déplaçait au Stade Léopold Sédar Senghor pour un duel choc qui l'opposait à l'As Pikine, n'a pas pu profiter de l'occasion et d'hériter du fauteuil de leader. Avec le match nul ( 1-1), les Ziguinchorois se retrouvent désormais à la 3e place (22 points). Ils sont talonnés par son adversaire du jour, l'As Pikine (4e ; 20 points). Il faut relever que cette 13e journée est marquée par une série de matchs nuls. C'est le cas duel ayant opposé au stade de Ngor, le Dakar Sacré- Cœur ( 6e ; 18 points) au Jaraaf (7e ; 18 points), soldé par un match nul vierge (0-0).

C'est le même score de parité qui a prévalu au au stade Caroline Faye lors du match entre le Stade de Mbour (10e ; 14 points) à Teungueth FC (5e ; 20 points). Les équipes de Génération foot et l'Us Ouakam ont toutefois réussi de trés bonnes opérations en s'imposant chacune avec de large score. De retour depuis une journée dans leur base du stade Djibril Diagne, les académiciens de points Déni Biram Ndao ont fait le plein de buts (3-0) face à l'ASC HLM ( 13e ; 12 points).

C'est le même score (3-0) réussi par l'Us Ouakam (9e ; 15 points) lors de la réception, au stade de Yoff, de la Linguère de Saint-Louis, première équipe non relégable (14e ; 11). La 13e journée sera clôturée ce lundi 2 février par les rencontres qui opposeront au stade El Manel Fall, la Sonacos de Diourbel ( 12e ; 13 points) à l'AS Camberène (16e ; 7 points) et au stade Lat Diop les Thiéssois de Wally Daan (11e ; 13 points) à Guédiawaye FC (15e ; 7 points).

Résultats 13-ème journée de Ligue 1

Samedi

AJEL-Gorée (1-0)

Dimanche :

AS Pikine-Casa Sports(1-0)

Dakar Sacré-Coeur-Jaraaf(1-0) USO-Linguère(1-0)

Génération Foot-HLM (1-0)

Stade de Mbour-Teungueth FC(1-0)

Lundi 2 février

Stade Ely Manel

16h30: Sonacos-ASC Camberéne

Stade Lat Dior