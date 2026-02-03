Sénégal: Une convention signée pour renforcer la formation et l'insertion des apprenants de l'Institut Al Azhar de Touba

Touba — Le ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique et l'Institut islamique Al Azhar ont signé, lundi à Touba, une convention de partenariat destinée à renforcer la formation, la qualification et l'insertion des apprenants de cet établissement, a constaté l'APS.

La convention a été paraphée par le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, et le président du conseil d'administration de l'Institut islamique Al Azhar, Serigne Mame Mor Mbacké. L'Institut Al Azhar est une institution éducative de référence incarnant l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondé sur la discipline, l'éthique, l'effort et la quête du savoir utile, a expliqué M. Sarré.

Il rappelé qu'à travers plus de 504 établissements et près de 98.000 apprenants, l'Institut Al Azhar forme des générations enracinées dans les valeurs de l'islam et tournées vers le service de la société. Il a assuré que l'Institut Al Azhar sera pleinement accompagné par le ministère dans le cadre du projet "daara-atelier".

Cet accompagnement va notamment porter sur l'appui pédagogique, l'adaptation des contenus de formation, le renforcement des capacités des encadreurs et maîtres artisans, ainsi que le suivi des parcours des apprenants, a fait savoir le ministre l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique. "'Il s'agira également d'un accompagnement vers la certification professionnelle garantissant la reconnaissance officielle des acquis", a-t-il souligné.

Amadou Moustapha Ndieck Sarré n'a pas manqué de signaler que cette convention s'ajoute à une série de réalisations du ministère qu'il dirige à Touba et dans le département de Mbacké au profit des jeunes. Il a ainsi évoqué la construction d'un centre de formation professionnelle au sein de l'Université Cheikhoul Khadim, le démarrage prochain du daara-atelier et l'ouverture du centre départemental de formation professionnelle de Mbacké. Ces initiatives traduisent la volonté des autorités de faire de Touba un pôle majeur de formation, de qualification et d'insertion professionnelle, enraciné dans les valeurs mourides et tourné vers l'avenir, a-t-il fait valoir.