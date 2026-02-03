Sénégal: Dagana - Plaidoyer pour une meilleure implication des communautés dans la gestion du cadre scolaire

Dagana — L'adjoint au préfet du département de Dagana (nord) a invité, lundi, les communautés locales à s'impliquer davantage dans la préservation des établissements scolaires et la création d'un environnement propice aux apprentissages.

"Les communautés locales doivent s'impliquer davantage dans la protection des établissements scolaires et la création d'un environnement propice aux apprentissages. Ce sont des biens communs. Tout le monde doit participer à la protection de nos écoles", a soutenu Landing Diatta. Il s'exprimait lors du lancement de la 25e édition de la Semaine nationale de l'école de base, à l'école Alioune Sarr de Dagana, un évènement qui se tient sur tout le territoire nationale jusqu'au samedi.

Le thème de cette année, "Pour un environnement scolaire sécurisé et propice aux apprentissages, la communauté s'engage", met l'accent sur la sécurisation du milieu scolaire, en droite ligne avec les réformes du ministère de l'Éducation nationale. A Dagana, l'adjoint au préfet a ainsi rappelé que l'éducation scolaire, en tant que compétence transférée, constitue un "bien communautaire" dont la prise en charge incombe aux populations locales. Selon lui, la réussite scolaire ne dépend pas uniquement des enseignements dispensés en classe, mais aussi du cadre de vie des élèves.

En ce sens, il a insisté sur l'importance des actions citoyennes et environnementales, notamment le reboisement et l'entretien des espaces scolaires, afin d'offrir un cadre sain, sécurisé et favorable aux apprentissages. Landing Diatta a également mis l'accent sur la nécessité de renforcer la vigilance autour des établissements scolaires, soulignant que la sécurité des élèves et de l'ensemble des acteurs de l'école "demeure une priorité". Il a, à cet effet, salué la contribution des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans les activités de sensibilisation des élèves, notamment en matière de sécurité routière.

De son côté, l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Dagana, El Hadji Moussa Sène, a rappelé que la Semaine nationale de l'école de base, instituée par le ministère de l'Éducation nationale depuis 1997, constitue "un cadre de dialogue et de réflexion sur les enjeux majeurs de l'école sénégalaise". Il a en outre précisé que cette 25e édition vise à "renforcer la mobilisation et la participation de l'ensemble des acteurs, au-delà de la seule communauté éducative".

La forte implication des autorités administratives, des FDS, ainsi que des populations locales témoigne de l'importance accordée à la création d'un environnement scolaire sécurisé et propice aux apprentissages, selon lui.