Sénégal: Bakel - Le préfet invite les services techniques à la culture de l'accessibilité et de la redevabilité

Bakel — Le préfet du département de Bakel (est), Daouda Sène, a invité, lundi, les services techniques déconcentrés à prôner des valeurs telles que l'accessibilité et la redevabilité dans l'exercice de la mission du service public afin de mieux servir les populations de cette circonscription de la région de Tambacounda.

"Il y a des concepts liés à la notion de service public, notamment l'accessibilité et la redevabilité. Soyez accessibles. Battez-vous pour que les populations qui sont du reste nos clients soient satisfaites de nos prestations (...). L'administration de commandement est presque révolue. Aujourd'hui ceux qui incarnent l'État doivent être les serviteurs des populations", a-t-il déclaré M. Sène devant les chefs de service. Il recevait les vœux de l'amicale du Comité départemental de développement (CDD) pour l'année 2026. En plus des chefs de service, le président du Conseil départemental a également pris part à la rencontre.

Le préfet a rappelé aux chefs de service quelques attitudes d'un bon responsable d'un service public avant des les appeler à être des "vitrines" de leur administration respective au niveau local en appliquant convenablement la lettre de politique sectorielle en cours dans leurs départements ministériels.

"J'exhorte donc les chefs de service à avoir cette posture en toute circonstance avec notamment plus de diligence dans le traitement des dossiers (...). Cela constitue une marque de performance administrative. Le gouvernement est résolument engagé dans le +Jub, Jubal, Jubanti+ [Droiture, intégrité, transparence]. Ayez toujours en bandoulière ce principe et faites en sorte de l'ancrer dans vos services respectifs", a dit M. Sène.

Il a en outre salué l'engagement et la mobilisation de ces acteurs étatiques qui, selon lui, ont toujours contribué à lui rendre la tâche facile dans la conduite des affaires publiques au sein de la circonscription du Sénégal oriental, évoquant dans ce sillage la gestion des inondations et la sécurité au niveau des frontières.

"Je n'ai pas été seul devant l'ampleur des difficultés et vivement que cet élan solidarité et de travail se poursuive au sein du Comité départemental de développement", a t-il souhaité. Il a également annoncé la tenue des réunions de coordination portant sur certaines questions concernant le département, mais également résoudre le problème de manque de locaux pour certains chefs de service.