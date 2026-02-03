Afrique: Bouna Sarr retourne au FC Metz

Dakar — L'international sénégalais de football Bouna Sarr est retourné au FC Metz, avec lequel il a signé un contrat de six mois pour l'aider à se maintenir en Ligue 1, a annoncé le club lorrain.

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2021 avec les Lions du Sénégal, "Bouna Sarr revient en Moselle avec une solide expérience et la volonté de mettre son vécu et son engagement au service du club", est-il écrit sur le site Internet du FC Metz. Ce joueur polyvalent, capable de jouer dans tout le couloir droit, s'entraînait avec les Grenats depuis novembre dernier.

Bouna Sarr, né à Lyon, retrouve le club où il a fait ses premiers pas de footballeur professionnel. Après avoir intégré le centre de formation messin en 2009, il remporte, un an plus tard, la Coupe Gambardella, une compétition réservée aux joueurs de moins de 18 ans. Acteur majeur des deux remontées consécutives du FC Metz - du National à la Ligue 1, après la saison 2013-2014 -, Sarr est champion de France de Ligue 2 en 2014, avec le maillot grenat.

Après le FC Metz, il a servi l'Olympique de Marseille entre 2015 et 2020, avant de rejoindre le Bayern Munich, l'un des clubs les plus titrés d'Europe, avec lequel il a remporté trois titres de champion d'Allemagne. "Je suis très heureux de revenir à la maison, là où j'ai été formé, là où j'ai fait mes premiers pas en tant que joueur professionnel. Je suis fier de revenir à Saint-Symphorien. J'ai hâte de retrouver les supporters. Je n'ai qu'une envie : aller chercher ce maintien pour ce club qui mérite de se pérenniser en Ligue 1", a réagi Bouna Sarr. Pur produit du centre de formation grenat, il portera le numéro 70 du FC Metz, qui dit être "fier et heureux" de l'accueillir de nouveau.