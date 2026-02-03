Burkina Faso: Assemblée législative de Transition - Hommage aux agents admis à la retraite et décorés

Le Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a présidé, lundi 2 février 2026, la traditionnelle montée des couleurs nationales, dans l'enceinte du Parlement. A cette occasion, les agents admis à la retraite ainsi que ceux qui ont reçu des décorations ont été honorés.

La Représentation nationale a sacrifié la traditionnelle montée des couleurs instituée chaque 1er lundi du mois. En effet, hier 2 février 2026, au sein de l'institution, les agents, mobilisés autour du président du parlement, Ousmane Bougouma, ont entonnée l'hymne national pour hisser le drapeau. Cette cérémonie solennelle a réuni les députés, les conseillers, le personnel administratif et les agents de sécurité autour du drapeau national, symbole de l'unité et de la souveraineté du Burkina Faso.

Ils ont ainsi réaffirmé leur attachement aux valeurs de patriotisme, de cohésion nationale et de service à la Nation. Saisissant cette occasion de montée des couleurs, un hommage a été rendu aux agents admis à la retraite pour leur abnégation au travail et pour service rendu au Parlement ainsi que les félicitations adressées aux onze agents et responsables décorés, au titre de l'année 2025.

Dans son adresse, la secrétaire générale de l'Assemblée législative de Transition, Valérie Semporé, a salué le parcours professionnel des agents admis à la retraite et mis en exergue leur contribution au fonctionnement et au rayonnement de l'institution parlementaire. Elle a, par ailleurs, rappelé l'importance de la culture de la reconnaissance et de la valorisation du mérite au sein de l'administration parlementaire. Pour sa part, le Président de l'Assemblée législative de Transition a rendu un hommage vibrant aux agents admis à la retraite pour leur loyauté et pour leur engagement au service de l'Etat.

Poursuivant, il a adressé ses félicitations aux agents décorés pour leur dévouement, tout en les invitant à rester des modèles au plan professionnel. « Je voudrais vous dire à toutes et tous, mes félicitations », a déclaré le Président de l'ALT, Ousmane Bougouma. Il a aussi invité l'ensemble du personnel à poursuivre, dans le même sens, pour le bon fonctionnement de l'administration parlementaire. Les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite ainsi que ceux qui ont été décorés au cours de l'année écoulée ont reçu des attestations de reconnaissance. Par la voix de leur représentant, Issouf Zabsonré, ils ont tous traduit leur reconnaissance au parlement pour la marque de considération dont ils ont été l'objet.