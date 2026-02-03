Burkina Faso: Construction de la société « Faso Yaar » - Les travaux enregistrent un taux d'exécution de 85%

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda, a effectué une visite du chantier de construction de la nouvelle société « Faso Yaar », lundi 02 févier 2026, à Ouagadougou.

Dans l'optique de protéger le pouvoir d'achat des Burkinabè, lutter contre l'inflation et garantir l'accès aux produits de première nécessité, le gouvernement a engagé la construction de la société « Faso Yaar ». Le premier « marché du peuple » en construction est situé à la ZAD de Ouagadougou. Le site qui s'étend sur 200 m² va abriter dix boutiques de 20 m² chacune. Pour constater de visu la finalisation de certaines boutiques, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda et ses collaborateurs, y ont effectué une visite, dans la matinée du lundi 02 févier 2026.

« Nous sommes venus sur ce site qui a été identifié pour accueillir les premières boutiques de vente de produits de la nouvelle société "Faso Yaar", pour voir l'état des lieux des travaux », a déclaré le ministre Poda. Selon lui, cette sortie vise également à donner des instructions afin que les travaux s'accélèrent. « Nous voulons que d'ici la période sacrée du jeûne musulman, on puisse avoir certains produits déjà ici, dans des boutiques bien faites, pour le bonheur de la population », a-t-il souhaité.

Par ailleurs, Serge Poda a soutenu que cette société, créée sur instruction du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, va non seulement participer à l'approvisionnement du pays en produits de grande consommation, mais aussi contribuer à la régulation des prix, afin que les Burkinabè puissent accéder à certains produits à des prix fixés. A son avis, la réintroduction du « marché du peuple » contribuera sans doute à protéger le pouvoir d'achat des populations.

« L'urgence ici, c'est la finalisation de certaines boutiques parce que nous avons déjà des produits qui sont stockés. Il s'agit notamment du sucre et de l'huile qui sont déjà prêts », a-t-il précisé, soulignant que certains opérateurs malveillants profitent des périodes de grande consommation pour créer des situations d'inflation.

A terme, 30 boutiques " Faso Yaar " dans les régions

« Conformément aux instructions du chef de l'Etat, on ne veut plus que cela arrive dans notre pays », a-t-il martelé. Il a dit espérer que d'ici le 7 février 2026, les boutiques soient prêtes et que le département puisse commencer à étaler ses produits phares.

« Le site de la ZAD de Ouagadougou est le premier site de " Faso Yaar ". Mais, Dans les prochaines heures, les travaux vont être entamer dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Koudougou et partant dans 30 localités du pays.

A l'avenir, nous aurons 30 boutiques dans les différentes régions. Et nous pourrons y commercialiser les produits que nous avons identifiés. Il y a une liste de produits de grande consommation. Nous allons commencer avec les premiers produits. Au fur et à mesure, on va faire le tour de toute cette liste de produits d'importance pour les Burkinabè », a-t-il assuré.

L'entreprise Qualité construction internationale (QCI) est chargée d'ériger les premières boutiques de « Faso Yaar ». Pour son directeur général, Seydou Balima, le niveau d'avancement des travaux est très satisfaisant. « Ici, les équipes travaillent 24heures/ 24. Sur un délai imparti de 10 jours, nous avons consommé 5 jours. Actuellement, nous sommes à 85% des travaux déjà exécutés. Les minutes et les jours suivants, on va commencer le carrelage. Les panneaux sont disponibles ; il reste juste le montage », a-t-il révélé.