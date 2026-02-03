Burkina Faso: Carnet santé - 32% des fumeurs dans les ménages les plus pauvres au Burkina Faso

Le tabagisme est la première cause évitable de décès dans le monde aujourd'hui. En plus des consommateurs de tabac, les personnes autour appelées fumeurs passifs subissent également les effets du phénomène. La mesure sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics pourra sauver des vies innocentes.

Le tabac tue jusqu'à la moitié de ceux qui en consomment. Il est à l'origine de plusieurs maladies. Il fait plus de 8 millions de morts chaque année. Plus de 7 millions d'entre eux sont des consommateurs ou d'anciens consommateurs. Pire, environ 1,2 millions des non-fumeurs involontairement exposés à la fumée, selon l'OMS subissent le même sort. Si rien n'est fait, nous aurons 10 millions de morts d'ici 2030 dans le monde.

Au Burkina précisément, en 2017 l'OMS faisait état de 4 800 morts par an provoqué par le tabac. Parmi ces décès, on dénombre 1 300 non-fumeurs victimes du tabagisme passif. L'exposition passive à la fumée de tabac à domicile et au lieu de travail était respectivement de 28.3% et 28.6% chez les sujets âgés de 18 à 69 ans.

Quand on se réfère aux résultats de l'enquête sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles en 2021, la prévalence tabagique chez les personnes de 18 à 69 ans est de 13,6%. Elle a connu une baisse, car elle était de 19,8 % en 2013. Cette enquête fait apparaitre une proportion plus élevée de consommateurs de tabac dans les ménages classés les plus pauvres (32 %) contre 21% dans les ménages à revenus moyens.

Chaque cigarette fumée réduit la vie de 11 minutes. Fumer un paquet de cigarettes, c'est diminuer sa vie de 3 heures et 40 minutes, selon British Medical Journal de l'université de Bristol.

La consommation de la cigarette électronique couramment appelée "chicha " est aussi dangereuse que le tabac. Une séance de vapotage de 30 minutes peut équivaloir à fumer un paquet de cigarettes dans certains cas.

De l'arrêt du tabagisme

20 minutes après la dernière cigarette, la pression sanguine et les pulsations du coeur redeviennent normales. Trois heures après la dernière cigarette, respirer devient plus facile, les bronches commencent à se relâcher et on se sent plus énergique. Huit heures après la dernière cigarette, la quantité de monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié. L'oxygénation des cellules redevient normale. 24 heures après la dernière cigarette, le risque d'infarctus diminue, les poumons commencent à éliminer le mucus et les résidus de fumée, le corps ne contient plus de nicotine. 48 heures après la dernière cigarette, le goût et l'odorat s'améliorent, les terminaisons nerveuses gustatives commencent à repousser. 2 semaines à 3 mois après la dernière cigarette, la toux et la fatigue diminuent, on récupère du souffle.

On marche plus facilement. 1 à 9 mois après la dernière cigarette, les cils bronchiques repoussent. On est de moins en moins essoufflé. 1 an après la dernière cigarette, le risque d'infarctus du myocarde diminue de moitié, le risque d'accident vasculaire cérébral rejoint celui d'un non-fumeur. 5 ans après la dernière cigarette, le risque de cancer du poumon diminue presque de moitié. 10 à 15 ans après la dernière cigarette, l'espérance de vie redevient identique à celle des personnes n'ayant jamais fumé.