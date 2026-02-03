Burkina Faso: Tanwalbougou - Les gendarmes assurent la continuité de l'éducation

3 Février 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Sous le commandement du chef de détachement de Tanwalbougou, les gendarmes accomplissent une mission hors du commun. Au-delà de la défense opérationnelle du territoire, ces hommes assurent la sécurité des populations dans une zone stratégique où la vigilance est un défi de chaque instant.

Pourtant, derrière l'uniforme se cache une autre vocation : celle de transmettre. En plus de leurs patrouilles, ces gendarmes se muent en enseignants au profit de la jeunesse locale. Au collège d'enseignement général, ils dispensent des cours de français, d'histoire-géographie, de SVT, de mathématiques et d'EPS. Au primaire,ils accompagnent les plus jeunes dans leurs premiers apprentissages, garantissant ainsi la continuité scolaire. En alternant le fusil et la craie, ils inculquent des valeurs de discipline, de respect et de persévérance. Cette double mission fait d'eux, des figures emblématiques de l'engagement citoyen. A Tanwalbougou, le chef de détachement et ses hommes prouvent que la force publique est à la fois un rempart contre l'insécurité et un guide pour les générations futures. La hiérarchie de la Gendarmerie nationale salue avec fierté cette résilience exemplaire. Leur action honore la Nation et scelle un lien indéfectible entre les forces combattantes et la jeunesse.

Gendarmerie nationale, Une force humaine.

