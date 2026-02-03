L'Agence japonaise de coopération internationale dote le Japan Corner de l'UFHB d'outils technologiques de pointe.

L'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de sa coopération avec le Japon. Le lundi 2 février 2026, le Japan Corner de l'institution a réceptionné des équipements modernes de visioconférence, offerts par le Japon à travers l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica). La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Arsène Toka Kobéa, représentant le ministre, et de Ando Naoki, vice-président senior de la Jica, chargé des affaires africaines.

Dans son mot de bienvenue, le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, le professeur Ballo Zié, a exprimé la profonde gratitude de la communauté universitaire à la République du Japon pour ce don destiné au Japan Corner. Il a salué un soutien constant, antérieur même à l'inauguration officielle du centre. Selon lui, ces équipements permettront d'élargir l'accès à l'enseignement de la langue et de la culture japonaises, de toucher des apprenants en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains, de renforcer l'enseignement à distance et les échanges académiques internationaux.

Le président de l'UFHB a rassuré les partenaires japonais quant au bon usage du matériel, tout en félicitant le directeur du Japan Corner pour la qualité de la gestion du centre et la solidité des relations entretenues avec les autorités japonaises.

Prenant la parole, Wakabayashi Mitoharu, Représentant résident de la Jica pour la Côte d'Ivoire et le Togo, par ailleurs directeur régional pour le Niger, le Bénin et le Burkina Faso, s'est félicité de la tenue de cette cérémonie, organisée à l'occasion de la visite du vice-président senior de la Jica, Ando Naoki. Il a rappelé que le Japan Corner constitue un espace stratégique pour le Japon, en ce sens qu'il renforce les liens culturels, intellectuels et académiques entre les deux pays.

Le matériel remis est composé d'une caméra de visioconférence, un écran interactif de 86 pouces, un speakerphone de conférence, un kit de huit micros de conférence sans fil avec leurs bases, ainsi qu'un kit de deux micros baladeurs sans fil. « La coopération entre nos deux pays est constante et solide. Elle s'est construite au fil des années sur la confiance, le respect mutuel et une vision partagée d'un développement harmonieux, durable et centré sur les populations », a souligné le diplomate.

Selon lui, ces équipements permettront d'augmenter le nombre d'apprenants, d'organiser des cours à distance et de tenir des conférences hybrides avec des enseignants-chercheurs du Japon et de pays voisins, notamment le Bénin. De son côté, Ando Naoki a salué l'excellence des relations ivoiro-japonaises fondées sur une coopération multiforme et orientée vers le développement humain.

Présentant les activités du centre, le directeur du Japan Corner, le professeur Ahouré Alban, a rappelé que l'Ufhb est la plus grande et la plus ancienne université de Côte d'Ivoire, avec 13 unités de formation et 64 départements. Ouvert officiellement en juin 2023, le Japan Corner est né de deux constats majeurs : le déficit de coopération scientifique entre chercheurs japonais et africains, la barrière linguistique, frein important aux investissements japonais en Afrique francophone.

Le centre assure notamment l'enseignement de la langue japonaise (niveaux débutant et intermédiaire), la promotion de la culture japonaise (origami, ikebana, cuisine japonaise, manga, projections de films), l'organisation de conférences scientifiques sur les études japonaises. Avec plus de cinquante apprenants par trimestre, l'engouement ne cesse de croître. Les nouveaux équipements permettront, selon le directeur, d'étendre considérablement les activités du Japan Corner en Côte d'Ivoire comme dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne francophone.

Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Arsène Toka Kobéa a salué l'excellence du partenariat ivoiro-japonais, l'ouverture internationale de l'Ufhb et l'alignement du Japan Corner avec la vision d'un enseignement supérieur innovant, ouvert et connecté au monde.