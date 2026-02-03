Cote d'Ivoire: Guibéroua - Le Lycée Moderne entre en chantier avec l'appui du Japon et de la fondation Didier Drogba

Le contrat de subvention pour l'aménagement du Lycée Moderne de Guibéroua a été officiellement signé, le lundi 2 février 2026, à la résidence de l'Ambassadeur du Japon à Abidjan. La cérémonie, présidée par le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, marque le lancement effectif d'un projet éducatif structurant, en partenariat avec le Japon et la Fondation Didier Drogba.

Selon yessouan.ci, ce projet est évalué à 108 millions de francs CFA, ce projet porte sur la construction de trois bâtiments comprenant douze salles de classe, l'aménagement d'un terrain multisport polyvalent ainsi que l'équipement complet des espaces pédagogiques. Ces nouvelles infrastructures visent à renforcer les capacités d'accueil du lycée et à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves.

L'aménagement du Lycée Moderne de Guibéroua permettra notamment de mettre fin au système de double vacation, conséquence directe du déficit de salles de classe, qui affecte le rendement scolaire et la qualité de l'enseignement dans cet établissement de la région. À cette initiative s'associe la Fondation Didier Drogba, qui apportera un appui complémentaire à travers la dotation en équipements sportifs et en uniformes scolaires, renforçant ainsi la dimension éducative et sportive du projet.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le ministre N'Guessan Koffi a souligné l'importance de ce partenariat. « Nous réaffirmons notre volonté de bâtir une coopération structurante avec le Japon, non seulement pour les infrastructures et les équipements, mais surtout pour le développement du capital humain », a-t-il déclaré.

Cette collaboration vise, entre autres, à rehausser la qualité des enseignements, à renforcer les compétences techniques et à former les formateurs, dans une dynamique de promotion de l'excellence au bénéfice de la jeunesse ivoirienne. À terme, le Lycée Moderne de Guibéroua intégrera le réseau des établissements secondaires disposant d'infrastructures modernes et adaptées, contribuant au renforcement du système éducatif national.