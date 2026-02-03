Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Plus de 2 140 bouteilles de gaz butane illégal saisies lors d'une vaste opération

Une vaste opération de démantèlement de réseaux de transvasement illégal de gaz butane est actuellement en cours à Yamoussoukro. Conduite par la Direction générale des hydrocarbures (DGH), en collaboration avec l'Unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée (UCT), cette intervention a débuté dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier 2026 et se poursuit activement sur le terrain.

À ce stade, les forces engagées ont procédé à la saisie de 2 140 bouteilles de gaz de type B6, 25 bouteilles B12, ainsi que 24 machines servant aux opérations frauduleuses de transvasement. Plusieurs personnes impliquées dans ces activités illégales ont également été interpellées et mises à la disposition des autorités compétentes pour les besoins de l'enquête.

Selon les services de la DGH, ces équipements étaient utilisés pour le transvasement clandestin du gaz butane, une pratique formellement interdite par la réglementation en vigueur. Cette activité illégale présente de graves dangers pour la sécurité des populations, en raison des risques élevés d'explosion, d'incendie et d'intoxication. Souvent réalisée dans des conditions précaires, sans respect des normes de sécurité, elle expose des quartiers entiers à des situations potentiellement dramatiques.

Cette opération s'inscrit dans la continuité d'une précédente intervention menée le 6 janvier 2026 à Yamoussoukro, qui avait déjà permis de révéler l'ampleur d'un phénomène aussi dangereux qu'inacceptable. Ces actions répondent aux instructions fermes du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, dirigé par le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly, dont l'objectif est d'assainir durablement le secteur des hydrocarbures et de mettre fin aux pratiques frauduleuses.

Placées sous la supervision de N'Zué Kouakou Médard, directeur du suivi et de la réglementation des hydrocarbures, et sous le commandement du colonel Togon pour l'UCT, ces opérations traduisent la ferme détermination de l'État ivoirien à protéger les populations et à préserver la sécurité publique.

Dans cette dynamique, les autorités invitent les citoyens à collaborer activement en signalant toute activité suspecte liée à l'usage du gaz butane. À cet effet, un numéro vert gratuit, le 1699, est mis à la disposition du public pour dénoncer les pratiques illégales. Par ces actions coup de poing, les autorités entendent démanteler les réseaux clandestins, renforcer la sécurité des populations et traduire systématiquement les contrevenants devant la justice.